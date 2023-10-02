Дефіцит валюти зростає: НБУ продав із резервів рекордний із січня обсяг доларів — Finance.ua
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Дефіцит валюти зростає: НБУ продав із резервів рекордний із січня обсяг доларів

Валюта
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Дефіцит валюти зростає: НБУ продав із резервів рекордний із січня обсяг доларів
Дефіцит валюти зростає: НБУ продав із резервів рекордний із січня обсяг доларів
Національний банк України у вересні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,691 млрд доларів. Це найбільший обсяг із січня поточного року.
Про це свідчать дані НБУ.
Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 19,267 млрд доларів.
Дефіцит валюти зростає: НБУ продав із резервів рекордний із січня обсяг доларів
Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, у вересні Україна отримала 3 млрд доларів. Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.
Серед донорів у вересні 2023 року:
  • Європейський Союз — 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • Сполучені Штати Америки — 1,25 млрд доларів (грант);
  • Світовий банк під гарантії Великобританії - 100 млн доларів (пільгове фінансування).
Нагадаємо, з початку війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні щодо долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного, — 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).
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Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що навіть після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу НБУ і надалі братиме активну участь у торгах на валютному ринку, покриваючи структурний дефіцит між попитом та пропозицією валюти.
«Завдяки цьому курс зможе коливатися в обидві сторони — не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, реагуючи на зміну саме балансу попиту та пропозиції на валютному ринку, а не обсяги попиту та пропозиції як такі», — повідомив голова НБУ.
Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним та незрівнянним з попередніми роками.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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