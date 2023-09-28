Контрольована девальвація гривні буде корисна економіці — заступник голови ОП Шурма — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Контрольована девальвація гривні буде корисна економіці — заступник голови ОП Шурма

Валюта
201
Контрольована девальвація гривні буде корисна економіці — заступник голови ОП Шурма
Контрольована девальвація гривні буде корисна економіці — заступник голови ОП Шурма
Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні та м’якшу монетарну політику, проте наголошує, що це його особиста точка зору, а не офіційна позиція держави.
Про це сказав він в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
«Щодо курсу, напевно, враховуючи рівні інфляції, які є у нас та в інших державах, така дуже легка контрольована девальвація на незначні відсотки, напевно, буде корисною для економіки», — сказав він.
Шурма пояснив, що йдеться про можливу девальвацію гривні «на кілька десятків копійок, на пів гривні, на гривню».

Актуальна інформація про курси валют в Україні 🧐

«Це буде корисно і для бюджету, і для конкурентоспроможності наших експортерів. І це оживлятиме економічну активність», — додав заступник голови ОП.
Щодо облікової ставки, то, на його думку, за річної інфляції 8,6% облікова ставка на рівні 22% була надто високою.
«Це означало, що реальна облікова ставка у нас становить 13%. Ви мені назвіть хоч одну державу у світі, де є позитивна реальна облікова ставка? У кожній країні, практично у всіх країнах, інфляція вища, ніж облікова ставка. І це норма для цього періоду постковідної інфляції та нормалізації», — зазначив Шурма.
Він додав, що зниження Нацбанком облікової ставки у вересні до 20% також має надто консервативну політику.
Читайте також
Коментуючи, на прохання агентства, порушене міністром фінансів Сергієм Марченком питання про те, «яку макростабільність хочемо бачити», заступник голови ОП підтвердив, що «є спільна дискусія».
«Безумовно, там кожен інститут має свій погляд: і на курс, і на монетарну політику, і так далі. Думаю, що в процесі дискусії ми до чогось прийдемо», — сказав він, нагадавши, що кожен інститут має свої повноваження.
Місце для вашої реклами
«Стабільність — це пріоритет номер один. Але що ж таке стабільність? Стабільність — це не означає фіксовану облікову ставку, фіксований курс, фіксоване ще щось. Це означає прогнозованість насамперед і відчуття того, що все працюватиме», — виклав свою особисту точку зору Шурма.
Приєднуйтесь до конференції «Ліга чемпіонів: Бики vs Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку, та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу на фондовому ринку. Це ваша можливість зробити свої фінанси кращими!

Деталі конференції 🧐

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.