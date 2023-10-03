Міноборони збільшило виплати деяким категоріям військовослужбовців: хто отримає додаткову винагороду — Finance.ua
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Міноборони збільшило виплати деяким категоріям військовослужбовців: хто отримає додаткову винагороду

Казна та Політика
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Міноборони збільшило виплати деяким категоріям військовослужбовців: хто отримає додаткову винагороду
Міноборони збільшило виплати деяким категоріям військовослужбовців: хто отримає додаткову винагороду
Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
Найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:
  • 100 тис. гривень — військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29 вересня;
  • 100 тис. гривень — військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29 вересня;
  • 50 тис. гривень — військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29 вересня;
  • 30 тис. гривень — військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29 вересня;
  • поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1 червня;
  • інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 тис. до 30 тис. гривень. Нараховується з 1 червня;
  • строковики — 6 тис. гривень. Нараховується з 1 червня;
  • курсанти — 2 350 гривень. Нараховується з 1 червня.
Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.
Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 тис. гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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