Експерт розповів, як вплине введення гнучкого курсу на цифри в обмінниках — Finance.ua

Експерт розповів, як вплине введення гнучкого курсу на цифри в обмінниках Сьогодні 10:04 — Валюта

Експерт розповів, як вплине введення гнучкого курсу на цифри в обмінниках

Введення Національним банком режиму гнучкого курсу гривні може призвести в наступні дні до подорожчання долару в обмінниках, проте це не триватиме довго.

Про це розповів начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

«Ми припускаємо, що протягом кількох днів курсові показники в обмінних пунктах можуть зрости. Однак панікувати громадянам не варто: очікується, що вже за 1−1,5 тижня ситуація вгамується», — сказав експерт.

Як пояснив банкір, новий курсовий режим означає, що НБУ «відпускає» курс міжбанку, на якому почнуть діяти закони економіки — формування курсу відбуватиметься в парадигмі попиту та пропозиції.

Якщо, наприклад, попит перевищить пропозицію, то це призведе до зростання курсу на міжбанку. Водночас НБУ залишає за собою можливість регулювати баланс між попитом і пропозицією, щоб, якщо стане потрібно, оперативно втручатися та запобігати негативним явищам.

«Зауважу: всі попередні кроки НБУ з лібералізації ринку були досить вдалими та ефективними. Саме тому на ринку є переконання, що „гнучкий курс“, як перехідний етап від фіксованого до ринкового курсу, також може виявитися досить вдалим», — сказав Лєсовий.

«Зараз я б порадив громадянам утриматися від якихось поспішних рішень щодо скуповування валюти. Варто пам’ятати, що обмінні пункти можуть грати на настроях громадян, розпалюючи ажіотаж», — додав експерт.

УНІАН За матеріалами:

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