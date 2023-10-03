В Україні може з’явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім'ї — Finance.ua

В Україні може з’явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім'ї Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

В Україні може з’явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім'ї

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявляє, що 2024 року в Україні може з’явитися уніфікована гарантована соціальна допомога, що залежатиме від базового доходу сім'ї.

«За нашими даними, реальний прожитковий мінімум становить понад 6 тис. грн. Що ми хочемо зробити, щоб його відв'язати від цих обтяжливих факторів, які на сьогодні не дають змоги його реально збільшувати? Просто переформатуємо нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив’язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї», — сказала Жолнович в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна»

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Міністр розповіла, що цей законопроєкт уже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади, і вона сподівається на швидке подання його до Верховної Ради.

Як це працюватиме

«Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тис. грн, бо якщо він або вона живуть самі, то мають витрачати кошти на всі базові потреби. Якщо є родина з трьох осіб — мама, тато, дитина, то ми говоримо, що перший має точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%, якщо це дитина, то це, звісно, 100%, бо на дитину видатки будуть трішечки більші, якщо це особа з інвалідністю, також 100%, якщо це особа пенсійного віку, але вона має низьку пенсію, це також 100%», — розповіла вона.

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Тобто, за її словами, залежно від категорії людині рахуватимуть 100% або 70% базового доходу.

«Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою», — додала Жолнович.

Коли впровадять допомогу

На запитання, чи буде запроваджено такий базовий дохід і гарантовану базову соціальну допомогу вже 2024 року, міністерка наголосила, що наразі складно спрогнозувати, як законопроєкт пройде через парламент.

«Якщо б пройшов швидко, то з липня 2024 року можна було б це вводити», — підсумувала вона.

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