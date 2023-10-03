Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — Finance.ua
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Казна та Політика
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Уряд Німеччини відправив до України новий пакет військової допомоги.
Оновлений перелік наданого обладнання опубліковано на сайті уряду ФРН.
Зазначається, що на додачу до раніше оголошеної допомоги, Україна отримала:
  • 14 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);
  • мостоукладач Biber;
  • 2 інженерні машини WISENT 1;
  • 21 прикордонний автомобіль;
  • 239 захищених телефонів;
  • 11 сідельних тягачів HX81;
  • 20 тисяч захисних окулярів;
  • один комплект запасних частин для безпілотників VECTOR;
  • 1 202 медичні інфузійні насоси;
  • обладнання для танків Leopard;
  • 99 терміналів супутникового зв’язку;
  • 12 напівпричепів;
  • майже 33 тисячі набоїв 40 мм.
У відомстві наголосили, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань на наступні роки становлять 10,5 мільярда євро.
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«Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні. Водночас вони будуть використані для поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких можуть бути відраховані витрати, понесені від надання військової допомоги Україні для відшкодовання державам-членам ЄС», — констатували в уряді ФРН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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