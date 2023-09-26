У 2024 році Німеччина вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям — Reuters — Finance.ua
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У 2024 році Німеччина вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям — Reuters

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У 2024 році Німеччина вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям — Reuters
У 2024 році Німеччина вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям — Reuters
Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє федеральним землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців наступного року в рамках скорочення бюджету на тлі стрімкого зростання інфляції після років чималих витрат.
Про це повідомили джерела Reuters.
Понад 1 мільйон людей шукали притулку в Німеччині після вторгнення росії в Україну, і їхня підтримка вплинула на міста та муніципалітети країни, а 16 земель країни вимагали більше федеральних коштів для покриття витрат біженців наступного року.
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У понеділок Берлін поінформував землі, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат біженців у 2024 році, порівняно з 3,75 мільярда євро цього року, повідомили два джерела в уряді.
Федеральний уряд не обіцяв, що в наступні роки фінансування відповідатиме фінансуванню 2023 року.
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Представник міністерства фінансів заявив, що зустріч федерального уряду та урядів земель у понеділок з цих питань не дала результатів перед запланованою консультацією з канцлером у листопаді.
«По суті землі відповідають за розміщення та іншу допомогу біженцям. Федеральний уряд несе відповідальність у національному масштабі», — додав речник.
Уряд також скасує свій внесок у витрати на підтримку та інтеграцію українських біженців, додали джерела.

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За матеріалами:
УНН
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