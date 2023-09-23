Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини — Finance.ua

Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини Вчора 15:21 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини

У Німеччині проживає понад мільйон українських біженців. Також значна частина наших громадян переїхала туди перед вторгнення рф. Оренда житла забирає суттєву частину заробітку. Дослідження, проведене кілька років тому, показало, що 36% усіх споживчих витрат мешканців країни йде на оренду і витрати на комунальні послуги.

Вартість оренди квартир в Німеччині цього року зросла. Залежно від міста, подорожчання сягнуло рівня 5−20%.

Скільки коштує оренда квартири в Німеччині у 2023 році

Середня орендна плата за квартиру в Німеччині варіюється в залежності від розміру та зручностей квартири. Квартира з однією спальнею в Берліні може коштувати 1233 євро (1326 доларів), аналогічне житло межами центру — 900 євро (968 доларів). Якщо орендувати квартиру спільно з іншою людиною, можна навіть знайти варіанти за 440 євро.

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Наводимо середню орендну плату для різних типів квартир.

Однокімнатна квартира-студія в межах міста: 650 — 1500 євро. За такі гроші ви отримаєте затишну непогану квартира-студія в центрі жвавих міст Німеччини. Простору буде не дуже багато, але такі квартири добре підходять для окремих осіб або пар.

Квартира-студія за межами міста: 510 — 930 євро. Житло за доступною ціною у заміській зоні. Зазвичай за таку ціну можна зняти невелику квартиру-студію, розташовану на околиці великих міст Німеччини. Добре транспортне сполучення забезпечить комфортні поїздки у місто.

Квартира з окремою спальнею: 830 — 1800 євро.

Квартира з одною спальнею за містом: 650 — 1300 євро.

Двокімнатна квартира: 1100 — 2400 євро. Зазвичай двокімнатні квартири складаються зі спільні та вітальні. Це ідеально підходить для невеликих сімей у центрі Німеччини, пропонує додатковий простір, усамітнення та комфортні житлові приміщення з сучасними зручностями.

Квартира з двома спальнями за межами міста: 830 — 1700 євро;

3-кімнатна квартира в місті: 1670 — 3300 євро;

Квартира з трьома спальнями за межами міста: 1300 — 2600 євро

Як знайти доступне житло в Німеччині: поради

Досліджуйте та порівнюйте ціни

Витратьте час на дослідження різних варіантів оренди та порівняйте ціни в різних районах. Шукайте місцевість, де пропонують доступну оренду без шкоди для безпеки та зручності.

Розгляньте можливість життя за містом

Квартири за межами великих міст, як правило, більш доступні за ціною. Шукайте варіанти в менших містах або передмістях, де пропонуються нижчі орендні ставки.

Пошукайте сусіда, з яким ви можете ділити оплату

Розподіл витрат на оренду може значно скоротити ваші затрати на оренду.

Цікавтеся знижками, не соромтеся торгуватися

Запитайте у орендодавця, чи можуть вони зробити знижку. Намагайтеся домовитися про нижчу орендну плату або запитайте, чи є у них якісь спеціальні пропозиції. Орендодавці часто відкриті до переговорів, особливо якщо нерухомість деякий час пустувала або коли житло їм потрібно здати терміново.

Сфокусуйтеся на довгостроковій оренді

Багато орендодавців пропонують нижчі ціни за довгострокову оренду. Як правило, на шість місяців або довше.

Плануйте переїзд у не піковий сезон

Ціни на оренду можуть коливатися залежно від сезонного попиту. Наприклад, влітку попит на оренду нижчий.

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Шукайте житло у профільних групах в соцмережах

Часто буває, що квартирантів шукає один із тих, хто вже винаймає житло.

Зверніть увагу. Зазвичай квартири на довгий термін здають без меблів. Нерідко квартира без меблів в Німеччині не передбачає навіть наявності кухні.

Також врахуйте, що щомісячно треба платити за телебачення та радіо, навіть якщо ви не дивитеся місцевих каналів і не слухаєте радіопрограм. Це коштуватиме вам 18 євро на домогосподарство на місяць. До слова, це не податок на телебачення, а плата за ліцензію на мовлення, яку сплачує кожна родина в Німеччині.

Де шукати житло в Німеччині в оренду: сайти

ImmobilienScout24

WG-Gesucht

Immonet

ImmoWelt

eBay Kleinanzeigen

HomeCompany

Nestpick

Studenten-WG

Immoweb

Це популярні та надійні платформи для пошуку квартир в оренду, якими користуються по всій Німеччині.

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