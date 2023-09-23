Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини — Finance.ua

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Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини

Нерухомість
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Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини
Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини
У Німеччині проживає понад мільйон українських біженців. Також значна частина наших громадян переїхала туди перед вторгнення рф. Оренда житла забирає суттєву частину заробітку. Дослідження, проведене кілька років тому, показало, що 36% усіх споживчих витрат мешканців країни йде на оренду і витрати на комунальні послуги.
Вартість оренди квартир в Німеччині цього року зросла. Залежно від міста, подорожчання сягнуло рівня 5−20%.

Скільки коштує оренда квартири в Німеччині у 2023 році

Середня орендна плата за квартиру в Німеччині варіюється в залежності від розміру та зручностей квартири. Квартира з однією спальнею в Берліні може коштувати 1233 євро (1326 доларів), аналогічне житло межами центру — 900 євро (968 доларів). Якщо орендувати квартиру спільно з іншою людиною, можна навіть знайти варіанти за 440 євро.
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Наводимо середню орендну плату для різних типів квартир.
  • Однокімнатна квартира-студія в межах міста: 650 — 1500 євро. За такі гроші ви отримаєте затишну непогану квартира-студія в центрі жвавих міст Німеччини. Простору буде не дуже багато, але такі квартири добре підходять для окремих осіб або пар.
  • Квартира-студія за межами міста: 510 — 930 євро. Житло за доступною ціною у заміській зоні. Зазвичай за таку ціну можна зняти невелику квартиру-студію, розташовану на околиці великих міст Німеччини. Добре транспортне сполучення забезпечить комфортні поїздки у місто.
Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини
  • Квартира з окремою спальнею: 830 — 1800 євро.
  • Квартира з одною спальнею за містом: 650 — 1300 євро.
  • Двокімнатна квартира: 1100 — 2400 євро. Зазвичай двокімнатні квартири складаються зі спільні та вітальні. Це ідеально підходить для невеликих сімей у центрі Німеччини, пропонує додатковий простір, усамітнення та комфортні житлові приміщення з сучасними зручностями.
  • Квартира з двома спальнями за межами міста: 830 — 1700 євро;
  • 3-кімнатна квартира в місті: 1670 — 3300 євро;
  • Квартира з трьома спальнями за межами міста: 1300 — 2600 євро

Як знайти доступне житло в Німеччині: поради

  • Досліджуйте та порівнюйте ціни
Витратьте час на дослідження різних варіантів оренди та порівняйте ціни в різних районах. Шукайте місцевість, де пропонують доступну оренду без шкоди для безпеки та зручності.
  • Розгляньте можливість життя за містом
Квартири за межами великих міст, як правило, більш доступні за ціною. Шукайте варіанти в менших містах або передмістях, де пропонуються нижчі орендні ставки.
  • Пошукайте сусіда, з яким ви можете ділити оплату
Розподіл витрат на оренду може значно скоротити ваші затрати на оренду.
  • Цікавтеся знижками, не соромтеся торгуватися
Запитайте у орендодавця, чи можуть вони зробити знижку. Намагайтеся домовитися про нижчу орендну плату або запитайте, чи є у них якісь спеціальні пропозиції. Орендодавці часто відкриті до переговорів, особливо якщо нерухомість деякий час пустувала або коли житло їм потрібно здати терміново.
  • Сфокусуйтеся на довгостроковій оренді
Багато орендодавців пропонують нижчі ціни за довгострокову оренду. Як правило, на шість місяців або довше.
  • Плануйте переїзд у не піковий сезон
Ціни на оренду можуть коливатися залежно від сезонного попиту. Наприклад, влітку попит на оренду нижчий.
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  • Шукайте житло у профільних групах в соцмережах
Часто буває, що квартирантів шукає один із тих, хто вже винаймає житло.
Зверніть увагу. Зазвичай квартири на довгий термін здають без меблів. Нерідко квартира без меблів в Німеччині не передбачає навіть наявності кухні.
Також врахуйте, що щомісячно треба платити за телебачення та радіо, навіть якщо ви не дивитеся місцевих каналів і не слухаєте радіопрограм. Це коштуватиме вам 18 євро на домогосподарство на місяць. До слова, це не податок на телебачення, а плата за ліцензію на мовлення, яку сплачує кожна родина в Німеччині.

Де шукати житло в Німеччині в оренду: сайти

  • ImmobilienScout24
  • WG-Gesucht
  • Immonet
  • ImmoWelt
  • eBay Kleinanzeigen
  • HomeCompany
  • Nestpick
  • Studenten-WG
  • Immoweb
Це популярні та надійні платформи для пошуку квартир в оренду, якими користуються по всій Німеччині.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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