Які податки мають платити в Німеччині біженці з України — Finance.ua

Які податки мають платити в Німеччині біженці з України Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

Українці, які наразі проживають та працюють у Німеччині, у тому числі зі статусом тимчасового захисту, мають сплачувати податки та подавати податкову звітність, відповідно до німецьких законів. Цього року обов’язкову податкову декларацію за 2022 р. (Pflichtveranlagung) необхідно подати до 2 жовтня 2023 р. (якщо ви подаєте її самостійно).

Цей термін подовжується до 31 липня 2024 р., якщо ви звернулися за допомогою до податкового консультанта, пише ukrainianingermany.de

Основною податковою звітністю у Німеччині є податкова декларація (Steuererklärung), яка надає державі інформацію щодо податку на прибуток, який особа заробила протягом року. Це стосується прибутків, отриманих у вигляді:

заробітної плати;

доходу від підприємницької діяльності, у тому числі фрілансерських послуг;

відсотків по депозитах чи орендної плати за нерухомість тощо.

Суму податків, які необхідно заплатити з доходів, можна підрахувати самостійно за допомогою спеціального онлайн-калькулятора . Одразу варто зауважити, що податкова декларація в Німеччині не є обов’язковим документом для всіх.

Зазвичай ця звітність не вимагається від більшості офіційно працевлаштованих людей, які отримують лише заробітну плату. Адже за найманих працівників прибутковий податок щомісячно сплачує роботодавець, утримуючи із їхньої зарплати відповідну частину доходу. Тобто на руки вони отримують вже оподаткований дохід.

Тим не менш, багато хто в Німеччині добровільно подає звіт до податкової установи. Адже документ дозволяє не просто підтвердити відсутність боргу по податках, але й повернути надлишкові кошти, які ви могли сплатити у межах оподаткування минулого року (у середньому 1000 євро). Для подання добровільної декларації надається 4 роки.

Коли податкова декларація в Німеччині для українців є обов’язковою

У Німеччині є категорії осіб, для яких подання податкової декларації є обов’язковим (Pflichtveranlagung). Передусім це стосується підприємців та самозайнятих осіб (єдине виключення — якщо їхній дохід нижче базової неоподатковуваної суми). Але є ситуації, коли наймані працівники та пенсіонери також мають зобов’язання подати податкову декларацію.

У 2023 році це стосується обставин, коли особа протягом 2022 р.:

отримувала заміну заробітної плати на суму понад 410 євро/рік;

мала додатковий дохід без утримання податку на суму понад 410 євро/рік (після вирахування витрат для отримання доходу, пільг і податкових знижок), сюди не враховуються Minijobs;

окрім зарплати, отримувала короткострокову допомогу через тимчасову непрацездатність, допомогу по догляду за дитиною Elterngeld, допомогу по безробіттю Arbeits­losengeld;

працювала на кількох роботодавців і отримувала від них неоподаткований дохід.

Відповідно до тих самих правил подають обов’язкову податкову декларацію держслужбовці. Мають подавати звіт і пенсіонери, які отримують оподатковуваний дохід, що перевищує базову неоподатковану суму Grundfreibetrag (у 2022 р. це 10,347 тис. євро, у 2023 р. буде 10,908 тис. євро). Йдеться, наприклад, пор ситуації, коли, окрім пенсії, пенсіонер може отримувати, наприклад, відсотки з депозиту. Те саме стосується і студентів.

Як українцям уникнути подвійного оподаткування?

понад 180 днів, повинні сплачувати податки на всі доходи, у тому числі, отримані за кордоном, до держбюджету країни перебування. Оподаткування в Німеччині для українців ускладнене тим фактом, що багато хто з біженців продовжує працювати онлайн на українські підприємства. Але, згідно з Угодою про уникнення подвійного оподаткування , особи, які прописані в Німеччині та перебувають тут

Тобто біженці, які працюють на українські компанії і отримують там зарплату, або український ФОП у Німеччині, який продовжує вести бізнес в Україні зобов’язаний подавати декларацію про доходи в Німеччині, навіть якщо аналогічний документ було подано в Україні.

Якщо українці сплатили податки в Україні, вони мають отримати довідку про сплату податку з доходів, але все одно в Німеччині мають заповнити декларацію про доходи.

Якщо, перебуваючи в Німеччині понад 180 днів, українець працює дистанційно та отримує дохід від української компанії, до української зарплати починає застосовуватися іноземний податок. Тобто особа має сплачувати податок та звітувати про доходи за місцевими процедурами.

Через те, що український працедавець продовжуватиме сплачувати за свого працівника податки до держбюджету, виникатиме подвійне оподаткування. Щоб цього уникнути, українець має до 1 травня наступного за звітним року подати в Україні річну декларацію про доходи з вимогою до українських податкових органів про повернення надлишково сплаченого ПДФО, додавши довідку про сплату податку.

Які варіанти звітувати за податки в Німеччині для біженців із України

Відзвітувати за сплачені податки для українців у Німеччині пропонується три способи:

самостійно заповнити декларацію, взявши роздрукований бланк безпосередньо в податковій службі, або власноруч роздрукувати бланк, завантаживши з офіційного сайту, після цього заповнений документ необхідно відправити на адресу Finanzamt;

за допомогою спеціальних онлайн ресурсів — на спеціалізованих сайтах типу smartsteuer.de або за допомогою програм податково-фінансового управління на кшталт ELSTER чи SteuerGo, яке пропонує ПЗ різними мовами (ці програми зазвичай платні і коштують 20−60 євро, але цей варіант обходиться дешевше за податкового консультанта);

за участі експертних фахівців-консультантів (у середньому це коштуватиме 150−300 євро).

Якщо ви не впевнені, що зможете самостійно впоратися з заповненням податкової декларації, можна звернутися за допомогою до платного податкового консультанта (Steuerberater), податкового адвокату (Fachanwalt für Steuerrecht).

Куди подається декларація щодо сплачених податків у Німеччині для українців

Відзвітувати за сплачені податки в Німеччині українці можуть у податковій інспекції Finanzamt — саме сюди щорічно подається декларація. У залежності від обраного способу заповнення, документ надсилається поштою (рекомендованим листом) до податкової інспекції, також його можна принести особисто. У випадку онлайн-заповнення декларації, вона автоматично потрапляє в електронному варіанті на сервер податкової.

При цьому варто мати на увазі, що у той час, як працівники можуть подавати звітність і онлайн, і в паперовому вигляді, представники бізнесу та самозайняті особи мають звітувати виключно онлайн. Звітність обов’язково має включати всю інформацію щодо доходів і необхідних податків.

Якщо вчасно не подати податкову декларацію у Німеччині

Осіб, які вчасно не подали податкову декларацію, очікують досить серйозні штрафні санкції, серед яких може бути:

доплата за прострочення звітності;

штрафні нарахування (зазвичай суми сягають 100−500 євро );

); нарахування відсотків та пені до 25 тис. євро (0,25% від суми податку за вирахуванням авансових платежів, але не менше ніж 25 євро на місяць).

У виняткових випадках, якщо ви зможете обґрунтувати обставини, які завадили вам відзвітувати вчасно, можна написати до податкової інспекції письмову заяву з проханням дозволити відтермінувати термін складення податкової декларації. Але рішення податкової інспекції може бути негативним.

uamedia За матеріалами:

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