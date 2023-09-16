Скільки коштує купити нерухомість у Німеччині: ціни та податки — Finance.ua

Скільки коштує купити нерухомість у Німеччині: ціни та податки Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Скільки коштує купити нерухомість у Німеччині: ціни та податки

У країні з найбільшою економікою і найстабільнішим ринком нерухомості в Європі лише 40% населення має власне житло. У Німеччині домінує багаторічна оренда нерухомості навіть попри те, що тут доволі доступна іпотека. Про це розповіли експерти порталу Flombu

Німці категорично не схильні до ризиків. Відтак майже третина інвестицій у первинний ринок нерухомості країни — іноземні.

Купувати квартиру чи будинок у Німеччині вигідніше на перспективу. Адже, якщо упродовж 10 років з часу покупки ви захочете продати об'єкт, доведеться сплатити 25-відсотковий податок на прибуток.

Чи можуть українці купити нерухомість в Німеччині

Німецьке законодавство не забороняє купівлю-продаж нерухомості іноземцям. Це стосується і громадян країн, які не є членами Євросоюзу. Тож громадяни України можуть без додаткових умов купити житло в Німеччині.

Отримати іпотеку в Німеччині українцям теж дозволено. Щоправда, під вищий відсоток порівняно з представниками країн-членів ЄС. Серед основних умов для погодження іпотечного кредитування в Німеччині - заробляти не менше 3000 євро щомісяця або мінімум 3 місяці працювати у німецькій компанії.

Крім того, іноземний громадянин може купити землю в Німеччині, зокрема під забудову. Збудувати будинок в Німеччині на 30−40% дешевше, ніж придбати готовий.

Чи можна отримати німецьке громадянство?

Ні, такої переваги для інвесторів у німецький ринок нерухомості не передбачено. Купівля нерухомості не спрощує ані отримання посвідки на проживання, ані набуття німецького громадянства. Однак є перевагою у наданні іноземцю мультивізи.

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Інвестиції у нерухомість Німеччини — одні з найбільш безпечних в Європі. Вигода від такого вкладення ґрунтується на зростанні цін на житло. Скажімо, з минулого року вартість нерухомості тут підвищилася на 13%.

Серед головних переваг покупки нерухомості в Німеччині такі:

стабільний ринок оренди. Понад половина німців не володіють нерухомістю, надаючи перевагу оренді. Ціни на житло у Німеччині й надалі зростатимуть, адже попит тут перевищує пропозицію. Нерухомість в Німеччині приваблює інвесторів, які хочуть отримувати стабільний прибуток від оренди;

оптимальна вартість нерухомості. Порівняно з іншими європейськими країнами, ціни на нерухомість в Німеччині більш конкурентні, ніж, скажімо, у Великій Британії чи Австрії;



сильна економіка й прогнозована політична ситуація;



фіксовані відсоткові ставки іпотечного кредитування. Іпотека у Німеччині доволі доступна і застосовується у понад 50% купівлі житла.



Ціни на нерухомість у Німеччині

На вартість об'єкта в Німеччині класично впливають три параметри: місце розташування, стан і площа нерухомості.

Середня ціна нерухомості у цій країні - 4500 євро/м 2 .

Найдорожча нерухомість у Німеччині - не у столиці. Квартира у центрі Мюнхена, найдорожчому європейському місті, обійдеться в середньому в 8300 євро/м 2 , на околиці міста — від 7800 євро/м 2 .

Купити квартиру у центрі Франкфурта можна від 7300 євро/м 2 , на окраїні міста — від 6800 євро/м 2 .

Квартира у Берліні коштуватиме від 5800 євро/м 2 , у Гамбургу — від 6300 євро/м 2 .

Бюджетна нерухомість у Німеччині - в Ессені і Дортмунді. Придбати тут житло можна від 3700 євро/м 2 .

Процедура купівлі нерухомості у Німеччині

Пошук квартири або будинку. Надсилання пропозиції про купівлю нерухомості. Перевірка юридичного статусу об'єкта. Підписання договору купівлі-продажу. Сплата податків. Перерахунок грошей продавцю. Реєстрація права власності у земельному кадастрі.

Податки і додаткові витрати при купівлі нерухомості в Німеччині

Супутні платежі при купівлі нерухомості у Німеччині можуть сягати понад 15%. Середній показник додаткових виплат у країні становить 10%.

Отже, купуючи будинок чи квартиру в Німеччині, доведеться ще заплатити:

податок на передачу нерухомості (3−6% від вартості об'єкта). Він сплачується через місяць після підписання договору про купівлю-продаж;

нотаріальний збір (2%);

реєстраційний внесок (1%). Покупець сплачує реєстраційний збір, щоб у земельному кадастрі його зареєстрували як законного власника нерухомості;

оплата послуг агента з нерухомості (5−7%);

оплата послуг перекладача (300 євро);

консультація юриста (500 євро).

До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

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