Чи зможуть українці отримати німецьку пенсію на пільгових умовах: пояснення — Finance.ua

Чи зможуть українці отримати німецьку пенсію на пільгових умовах: пояснення Сьогодні 19:06 — Особисті фінанси

У Німеччині в соцмережах поширюється інформація, що українські біженці зможуть отримувати німецьку пенсію із 57 років. Це на 10 років раніше, ніж самі німці.

Цю інформацію спростували у Федеральному пенсійному страхуванні, повідомляє aussiedlerbote.de

Повідомлення про пільговий вихід на пенсію поширюється у одному з месенджерів: «Із червня Німеччина виплачуватиме пенсії українцям з 57 років». Такі повідомлення викликали реакцію у німецькому суспільстві, адже йдеться про пільговий вихід біженців на пенсію раніше за німців на 10 років.

У Федеральному пенсійному страхуванні Німеччини опублікували спростування. У заяві йдеться, що для іноземців і громадян Німеччини застосовуються ті самі пенсійні закони та вік виходу на пенсію.

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«У соцмережах неодноразово неправдиво стверджують, що біженці з України можуть вийти на пенсію в Німеччині в 50 років. Це неправда. Пенсію за віком у Німеччині можна отримати лише з 63 років за умови наявності 35 років пенсійного стажу та лише з відрахуваннями. Ці загальні пенсійні положення поширюються і на біженців з України. Спеціального закону немає», — звертають увагу в Німецькій службі пенсійного страхування.

Встановлений законом вік виходу на пенсію у Німеччині коливається залежно від виду пенсії за віком — від 63 до 67 років.

Кожен працівник у Німеччині сплачує пенсійне страхування. Це означає, що іноземці, наприклад, громадяни України, також можуть отримати німецькі пенсійні права. Але право на пенсію мають лише ті, хто сплачував внески протягом не менше 5 років та досяг установленого пенсійного віку.

Мінімальний страховий стаж для отримання пенсії можна отримати, якщо додати періоди роботи в Німеччині та інших країнах. Йдеться про країни ЄС, з якими Німеччина уклала угоду про соціальне забезпечення.

Україна до цього переліку них не входить та не має ратифікованої угоди про соціальне забезпечення. Тобто період, який біженець відпрацював в Україні, не буде врахований до мінімального страхового стажу для пенсії в Німеччині.

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