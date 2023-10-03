НАЗК внесло три найбільші китайські нафтогазові компанії до переліку спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК внесло три найбільші китайські нафтогазові компанії до переліку спонсорів війни Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

НАЗК внесло три найбільші китайські нафтогазові компанії до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Три найбільші китайські нафтогазові компанії продовжують реалізовувати спільні проекти з рф та фінансувати стратегічну галузь росії сплатою своїх значних податків», — сказано в повідомленні.

CNOOC Group

Це третя за величиною національна нафтова компанія Китаю після CNPC та Sinopec. Вона є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.

Дочірня компанія CNOOC Limited, як і інша китайська компанія CNPC, мають по 10% акцій у проекті «Арктик СПГ-2», що розташований на півострові Гидан в Арктичному регіоні рф. Капітальні вкладення для запуску проекту «Арктик СПГ-2» на повну потужність оцінюються у 21,3 млрд дол. США.

Читайте також НАЗК призупиняє для OTP Bank і п’яти грецьких перевізників статус міжнародних спонсорів війни

Від початку повномасштабного вторгнення компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з росією. У липні 2023 року було добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу (ЗПГ) на плавучій основі гравітаційного типу, так званий «плавучий завод», проекту «Арктик СПГ-2». Участь у його відкритті брав особисто президент країни-агресорки владімір путін.

Реалізація цього проекту може збільшити частку росії на світовому ринку зрідженого природного газу до 15%, наразі її частка складає близько 8%.

Sinopec Group

Це друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти.

Ще наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що китайська державна енергетична компанія продовжуватиме купувати сиру нафту та газ у росії, навіть якщо західні демократії посилять санкції у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Читайте також НАЗК внесло індійського виробника діамантів SRK до переліку спонсорів війни

Корпорація володіє 10% відсотками акцій ПАТ «Сибур Холдинг», при цьому за І півріччя 2023 року російським холдингом було сплачено податків до бюджету держави-агресора на суму 33 млрд руб. (або 347 млн дол. США);

Sinopec через підконтрольну «Соихл Гонконг Холдинг Лимитед» також володіє часткою 40% у ТОВ «Амурский газохимический комплекс». У 2022 році, цим підприємством було сплачено податків на суму 2,1 млрд руб. (або 30 млн дол. США) до бюджету рф.

China National Petroleum Corporation

Найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу.

Прибуток корпорації у 2022 році зріс більш ніж удвічі, збільшившись до 21 млрд дол. США на тлі глобального скорочення поставок нафти, частково через війну в Україні.

China National Petroleum Corporation має значну інтеграцію з найбільшими компаніями росії у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.