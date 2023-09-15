НАЗК внесло індійського виробника діамантів SRK до переліку спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК внесло індійського виробника діамантів SRK до переліку спонсорів війни Сьогодні 15:32 — Фондовий ринок

НАЗК внесло індійського виробника діамантів SRK до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників та експортерів діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK), який з 2021 року утричі збільшив закупівлю алмазів у росії.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в росії, попри санкції введені проти рф у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів в рф, порівняно з 2021 роком.

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Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

SRK має річний дохід понад $1,3 млрд. Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх. Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні 2022 року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської «Алроси», SRK продовжила скуповувати алмази в рф, укладаючи «таємні угоди» з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

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Водночас на своєму сайті компанія SRK повідомляє, що «необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження. Ми перевіряємо всю нашу сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань».

Проте цифри кажуть про інше. Так, за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в росії алмазів на понад $59 млн, а вже у 2022 році, після застосування західних санкцій проти росії, — на понад $198 млн. У 2023 році компанія також активно продовжує співпрацю з агресором. Тільки за перше півріччя, вона закупила алмазів на суму понад $132 млн, що втричі більше ніж в 2021.

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Загалом у 2022 році росія експортувала алмазів на $3,8 млрд. Але навіть такі незначні порівняно з доходами від продажу нафти суми мають для рф велике значення, оскільки дозволяють фінансувати ведення війни проти України та утримувати свою економіку.

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