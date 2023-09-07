НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скла — Finance.ua

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НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скла

Фондовий ринок
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НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скла
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скла
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецьку Şişecam Group. Компанія продовжує вести бізнес з рф та залишається найбільшим в росії експортером в своїй галузі.
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому.
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Дохід компанії Şişecam за 2022 рік збільшився до $3,6 млрд, чистий прибуток збільшився до $740 млн.
Від початку російської агресії, у 2014 році, Sisecam Flat Glass здійснює виробництво в напрямку архітектурно-будівельного та автомобільного скла в росії на ОЕЗ «Алабуга» в Республіці Татарстан. Там виробляються й «Шахеди», якими росіяни регулярно атакують Україну.
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У росії консолідовані обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Şişecam перевищують 1,5 млн тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій перевищують $1,25 млрд. Компанія забезпечує робочі місця для 3 414 працівників на своїх заводах в рф, тим самим створюючи робочі місця та підтримуючи економіку держави-терориста.
Зокрема, дочірні компанії Şişecam Group, які виробляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків в рф на понад $11,2 млн.
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Враховуючи, що ведення війни дуже дорого обходиться рф, а заморожені активи та впроваджені санкції продовжують тиснути на економіку агресора, рф дуже розраховує на отримання додаткових коштів для свого бюджету, зокрема завдяки сплаті податків такими компаніями.
Варто також згадати, що російські закони вимагають від роботодавців співпрацювати з владою в мобілізаційній кампанії, наприклад, передаючи особисті дані працівників до військкомату. Попри те, що іноземна компанія може стверджувати, що влада не зверталася до неї з такими питаннями, чим довше компанія залишається в рф, тим важче буде пояснити, що їй вдалося обійти вимоги цих законів.
Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії так і не було.

Компанії, що «перефарбували» свої бренди та лишилися в росії 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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