НАЗК призупиняє для OTP Bank і п’яти грецьких перевізників статус міжнародних спонсорів війни — Finance.ua
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НАЗК призупиняє для OTP Bank і п’яти грецьких перевізників статус міжнародних спонсорів війни

Казна та Політика
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НАЗК призупиняє для OTP Bank і п’яти грецьких перевізників статус міжнародних спонсорів війни
НАЗК призупиняє для OTP Bank і п’яти грецьких перевізників статус міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції на час переговорів призупиняє статус п’яти грецьких компаній-перевізників та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Таке рішення прийнято за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з рф.
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Відтепер на порталі «Війна і санкції», в розділі «Міжнародні спонсори війни», ці шість компаній матимуть тимчасово призупинений статус. Подальше виключення їх із переліку залежатиме від виконання зазначених умов.
Агентство сподівається, що таке рішення приведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги Євросоюзу для українського народу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості росії продовжувати війну.
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Як повідомлялося, навесні 2023 року НАЗК включило до переліку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank. А влітку 2023 року агентство відновило статус «спонсорів війни» для п’ятьох грецьких компаній-перевізників — Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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