Гороховський про скасування фіксованого курсу: відпускати гривню «в космос» ніхто не збирається — Finance.ua
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Гороховський про скасування фіксованого курсу: відпускати гривню «в космос» ніхто не збирається

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Гороховський про скасування фіксованого курсу: відпускати гривню «в космос» ніхто не збирається
Гороховський про скасування фіксованого курсу: відпускати гривню «в космос» ніхто не збирається
Національний банк має значний обсяг золотовалютних резервів, тому не допустить великої девальвації гривні, вважає співзасновник monobank Олег Гороховський.
«Майже впевнений, що з курсом поки що нічого не станеться. У НБУ величезні резерви, і відпускати курс, щоб він вилетів „в космос“, вони точно не збираються хоча б через те, що виборцям це не сподобається», — написав він.
Проте, за словами банкіра, вільне формування курсу є ознакою нормальності, і Нацбанк цим рішенням намагається натякнути, що життя триває, економіка тримається, фінансова система працює, незважаючи на війну. «Я вітаю це рішення НБУ», — додав Гороховський.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк сьогодні, 2 жовтня, оголосив про скасування з 3 жовтня фіксованого валютного курсу. При цьому в Україні запроваджується режим керованої гнучкості обмінного курсу, за якого НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.
  • Регулятор, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти, завдяки чому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, в НБУ зазначили, що суттєво обмежуватимуть курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.
  • З початку повномасштабної війни в Україні був фіксований офіційний курс гривні до долара, з липня 2022 року він складав 36,57 грн/дол.
За матеріалами:
УНІАН
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