Гороховський про скасування фіксованого курсу: відпускати гривню «в космос» ніхто не збирається — Finance.ua

Гороховський про скасування фіксованого курсу: відпускати гривню «в космос» ніхто не збирається Сьогодні 17:00 — Валюта

Гороховський про скасування фіксованого курсу: відпускати гривню «в космос» ніхто не збирається

Національний банк має значний обсяг золотовалютних резервів, тому не допустить великої девальвації гривні, вважає співзасновник monobank Олег Гороховський.

«Майже впевнений, що з курсом поки що нічого не станеться. У НБУ величезні резерви, і відпускати курс, щоб він вилетів „в космос“, вони точно не збираються хоча б через те, що виборцям це не сподобається», — написав він.

Проте, за словами банкіра, вільне формування курсу є ознакою нормальності, і Нацбанк цим рішенням намагається натякнути, що життя триває, економіка тримається, фінансова система працює, незважаючи на війну. «Я вітаю це рішення НБУ», — додав Гороховський.

Довідка Finance.ua:

Національний банк сьогодні, 2 жовтня, оголосив про скасування з 3 жовтня фіксованого валютного курсу. При цьому в Україні запроваджується режим керованої гнучкості обмінного курсу, за якого НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

Регулятор, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти, завдяки чому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, в НБУ зазначили, що суттєво обмежуватимуть курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

З початку повномасштабної війни в Україні був фіксований офіційний курс гривні до долара, з липня 2022 року він складав 36,57 грн/дол.

УНІАН За матеріалами:

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