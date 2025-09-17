День фінансів: галузі, що наповнюють бюджет, податки для ФОП, компенсація за зруйноване житло Сьогодні 17:35

Finance.ua розповідає про те, як вчинити, якщо вам страхова не виплачує компенсацію, та куди в такому випадку варто звертатися.

Які галузі найбільше поповнюють бюджет України.

За січень — серпень 2025 року найбільші надходження до зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Переробна промисловість дала 17,6% усіх податкових надходжень, а оптова і роздрібна торгівля — 16,7%.

Водночас уряд на наступний рік закладає більше коштів на кешбеки і марафон, ніж на зарплату військовим.

До речі, Світовий банк надав $88 млн на підтримку державних програм для бізнесу.

Посада військового омбудсмана.

Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт № 13266 про створення посади Військового омбудсмана. За документ проголосували 283 народні депутати.

Податки для ФОП у 2026 році.

Уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників.

Оренда квартири в Україні та Польщі.

Український ринок оренди житла залишається доступнішим у порівнянні з Польщею. У великих містах України можна знайти квартиру за $400−500, тоді як у Польщі ціни стартують від $800.

Допомога по безробіттю у 2025 році.

У 2025 році тема отримання допомоги по безробіттю не втрачає актуальності для українців. Війна, економічні виклики та зміни на ринку праці формують нові умови, у яких держава прагне гарантувати соціальну підтримку та водночас заохотити громадян до працевлаштування.

Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні.

На валютному ринку України до 21 вересня увага буде прикута до курсу євро, а ось курс долара буде відносно спокійним. При цьому не варто очікувати істотних наслідків від можливих коливань валюти.

При цьому євро зріс до чотирирічного максимуму відносно долара.

Компенсація за зруйноване житло.

Власники зруйнованого житла, що знаходиться у співвласності, часто цікавляться правилами використання сертифікатів на компенсацію .Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо , що треба знати про компенсаційні процедури для співвласників житла.

Закарпаття лідирує за кількістю працевлаштованих.

З початку року понад 238 тисяч людей отримали роботу (йдеться як про постійну, так і про тимчасову роботу або підприємництво) через Державну службу зайнятості. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Європейська система (EES) починає діяти 12 жовтня.

Європейська комісія встановила 12 жовтня 2025 року для поступового запуску Системи в’їзду/виїзду, бази даних, яка замінює ручне проставлення штампів у паспортах для короткострокових відвідувачів з країн, що не входять до ЄС, на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Посібник для безпроблемної першої поїздки EES — за посиланням.

