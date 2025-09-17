День фінансів: галузі, що наповнюють бюджет, податки для ФОП, компенсація за зруйноване житло
У середу, 17 вересня, Finance.ua розповідає про те, як вчинити, якщо вам страхова не виплачує компенсацію, та куди в такому випадку варто звертатися. Про це йдеться у статті:
Що робити, якщо страхова компанія не платить
Які галузі найбільше поповнюють бюджет України.
За січень — серпень 2025 року найбільші надходження до зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Переробна промисловість дала 17,6% усіх податкових надходжень, а оптова і роздрібна торгівля — 16,7%.
- Водночас уряд на наступний рік закладає більше коштів на кешбеки і марафон, ніж на зарплату військовим.
- До речі, Світовий банк надав $88 млн на підтримку державних програм для бізнесу.
Посада військового омбудсмана.
Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт № 13266 про створення посади Військового омбудсмана. За документ проголосували 283 народні депутати.
Податки для ФОП у 2026 році.
Уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників.
Оренда квартири в Україні та Польщі.
Український ринок оренди житла залишається доступнішим у порівнянні з Польщею. У великих містах України можна знайти квартиру за $400−500, тоді як у Польщі ціни стартують від $800.
Допомога по безробіттю у 2025 році.
У 2025 році тема отримання допомоги по безробіттю не втрачає актуальності для українців. Війна, економічні виклики та зміни на ринку праці формують нові умови, у яких держава прагне гарантувати соціальну підтримку та водночас заохотити громадян до працевлаштування.
Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні.
На валютному ринку України до 21 вересня увага буде прикута до курсу євро, а ось курс долара буде відносно спокійним. При цьому не варто очікувати істотних наслідків від можливих коливань валюти.
- При цьому євро зріс до чотирирічного максимуму відносно долара.
Компенсація за зруйноване житло.
Власники зруйнованого житла, що знаходиться у співвласності, часто цікавляться правилами використання сертифікатів на компенсацію .Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, що треба знати про компенсаційні процедури для співвласників житла.
Закарпаття лідирує за кількістю працевлаштованих.
З початку року понад 238 тисяч людей отримали роботу (йдеться як про постійну, так і про тимчасову роботу або підприємництво) через Державну службу зайнятості. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Європейська система (EES) починає діяти 12 жовтня.
Європейська комісія встановила 12 жовтня 2025 року для поступового запуску Системи в’їзду/виїзду, бази даних, яка замінює ручне проставлення штампів у паспортах для короткострокових відвідувачів з країн, що не входять до ЄС, на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Посібник для безпроблемної першої поїздки EES — за посиланням.
