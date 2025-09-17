Світовий банк надав $88 млн на підтримку державних програм для бізнесу Сьогодні 11:25

Мінекономіки та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали Угоду про позику на 88 млн доларів за Програмою «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) для підтримки малих і середніх підприємств (МСП).

Що це дасть

Укладення додаткової Угоди про позику дозволить спрямувати 88 млн доларів на реалізацію таких програм підтримки бізнесу:

як доступні кредити «5−7-9»,

гранти для переробних підприємств,

програми відшкодування вартості сільськогосподарської техніки,

стимулювання індустріальних парків.

Фінансування цієї програми структуровано як Програма, орієнтована на результат (Program for Results — PforR), що означає, що кошти розподіляються на основі досягнення конкретних, попередньо узгоджених зі Світовим банком результатів.

Цей інноваційний підхід гарантує, що фінансування використовується ефективно та результативно для досягнення відчутних результатів, таких як встановлена ​​кількість виданих нових бізнес-кредитів, збільшення кількості підприємств, очолюваних жінками, які отримують підтримку, та підтверджене зростання інвестицій у зелені технології.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у листопаді 2024 року між Україною та Світовим банком було підписано три ключові угоди, які дали старт Програмі RISE та дозволили розпочати вибірку фінансування обсягом 593 млн доларів на підтримку МСП, щоб ті мали змогу відновити свою діяльність, адаптуватися до нових ринкових умов, отримати необхідну ліквідність та обіговий капітал — це особливо важливо для підприємств, які постраждали від наслідків війни.

В рамках угоди також передбачається просування сталих та екологічно свідомих бізнес-практик серед малих та середніх підприємств, підвищення ефективності державних програм підтримки та забезпечення доступу МСП до експортних ринків.

