День фінансів: фінмоніторинг великих покупок за готівку, відмивання 460 мільйонів на «Династії», cashless у селах Вчора 17:45

Вівторок, 12 травня. Держфінмоніторинг вирішив перевіряти великі покупки за готівку, Укрпошта запустила безготівкову оплату в усіх населених пунктах України, а НАБУ оголосило нові підозри у відмиванні 460 млн грн на будівництві резиденцій під Києвом.

Фінмоніторинг великих покупок за готівку

Державна служба фінансового моніторингу почала аналізувати великі операції з готівкою, які використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента. Ідеться не про побутові витрати чи звичайні заощадження громадян, а про великі суми, які витрачають на купівлю дорогих активів.

Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли вартість покупки не відповідає офіційним доходам покупця, а джерело походження коштів потребує додаткового підтвердження.

Ціни на нерухомість

Згідно з даними ЛУН, у травні 2026 року середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці зросла. Найбільше додав комфорт-клас, де ціни за пів року збільшились на 6% у доларах і сягнули 1200 $/м².

Як свідчить інформація Dim. ria, протягом квітня кількість оголошень на вторинному ринку зростала по всій території країни. Порівняно з березнем 2026 року, найбільше зростання вартості двокімнатних квартир зафіксовано в Івано-Франківській та Миколаївській областях — ціни тут додали 5%.

Топ областей за найвищою середньою вартістю двокімнатної квартири на вторинному ринку:

Київ — 123 000 $ (+7% за рік);

Львівська область — 102 340 $ (+16% за рік);

Закарпатська область — 90 000 $ (+14% за рік).

❗ Мільйони українців навіть не підозрюють, що за їхньою квартирою чи будинком «рахується» борг, і одного дня в поштовій скриньці можна знайти неприємний сюрприз на кілька тисяч гривень.

Cashless у селах

Укрпошта завершила підключення безготівкової оплати у всіх населених пунктах країни. Відтепер розрахуватися банківською карткою або смартфоном можна як у стаціонарних, так і в пересувних відділеннях, зокрема у селах, де немає банків, банкоматів чи терміналів у магазинах.

Нові правила для міжнародних посилок

Ініціатива щодо запровадження в Україні нової моделі оподаткування міжнародних відправлень, передбаченої законопроєктами № 15112-Д та № 12360, викликала активне обговорення серед бізнесу та громадськості. Як пояснює Міністерство фінансів, обов'язок щодо нарахування та сплати ПДВ (20%) покладається на маркетплейс. Для громадянина процес буде звичним.

Елітне будівництво під Києвом

Увечері 11 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Пізніше вони повідомили про підозру Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині.

Сьогодні правоохоронці повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Як свідчать дані слідства, упродовж 2021−2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.

Водночас у НАБУ заявили , що президент Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи.

Квитки онлайн на приміські рейси

«Укрзалізниця» розширила можливість купівлі приміських квитків у мобільному застосунку на всю територію країни. Раніше сервіс працював лише частково. За даними УЗ, у квітні було зафіксовано показник купівлі 15 тис. квитків за день.

Облікова ставка НБУ

На тлі стрімкого розвороту інфляційної динаміки та високих проінфляційних ризиків Національному банку, імовірно, доведеться проводити стриманішу процентну політику, ніж прогнозувалося раніше. На думку членів Комітету з монетарної політики, для збереження контролю за інфляційними процесами та повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5% НБУ варто утримуватися від зниження облікової ставки щонайменше до кінця 2026 року та, ймовірно, на початку 2027 року.

єЧерга на кордоні

Із 12 травня 2026 року система єЧерга автоматично перевірятиме , чи має транспорт чинний міжнародний страховий сертифікат «Зелена картка». Йдеться про комерційних перевізників: якщо поліс буде відсутній або недійсний, запис у черзі можуть скасувати. Якщо на момент прибуття до пункту пропуску у транспортного засобу не буде чинної «Зеленої картки», система автоматично анулює запис у єЧерзі.

«Аеропортове перемир’я» з рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував ЄС допомогти домовитися про взаємну відмову від ударів по аеропортах рф та України. За задумом Києва, сторони мали б утриматися від ударів по аеропортах. Очільник українського зовнішньополітичного відомства висловив переконання, що росія також може бути зацікавлена у такій домовленості, оскільки великі російські аеропорти дедалі частіше стають цілями українських далекобійних атак.

