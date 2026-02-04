День фінансів: доплати енергетикам, подання податкової декларації в «Дії», рекордні статки Маска Сьогодні 17:45

Середа, 4 лютого. Кабмін обіцяє вже в лютому почати нараховувати доплати енергетикам, Міноборони розширює перелік категорій відстрочок від мобілізації, а в Польщі змінюють правила працевлаштування іноземців.

Доплати енергетикам

Енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах у зимовий період, отримуватимуть щомісячні доплати у розмірі 20 тисяч гривень. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко перші виплати будуть нараховані у лютому.

Володимир Зеленський наголосив , що у Києві без тепла залишаються понад 1100 багатоповерхівок. Працюють більш ніж 200 бригад, але їхня кількість буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників, адже люди виснажені.

Подання податкової декларації в «Дії»

У застосунку «Дія» запустили бета-тест онлайн-послуги з подання податкової декларації про майновий стан та доходи. Новий сервіс дозволяє громадянам задекларувати доходи або скористатися правом на податкову знижку без відвідування податкових органів.

Ситуація на ринку криптовалют

Чому біткоїн та інші в мінусі і чого очікувати далі, розповідаємо в новій статті: Що відбувається з крипторинком: чому біткоїн та інші в мінусі. З абсолютного рекорду біткоїн вже втратив понад 40%, показавши найбільше падіння за останні три роки. Альткоїни, в переважній більшості, близькі до історичних мінімумів, а значна частина з них періодично їх оновлює (ще одне дно в подарунок). Є багато ознак того, що ринок криптовалюти зараз знаходиться у ведмежій фазі.

Виплата пенсій

Уряд ухвалив рішення , яке дозволяє пенсіонерам повернути призупинені виплати та уникнути їх зупинки в майбутньому. Йдеться про тих, хто не встиг вчасно повідомити Пенсійний фонд про неотримання пенсії від рф — таким пенсіонерам продовжили термін подання заяви до 1 квітня 2026 року.

За цей час необхідно подати заяву про неотримання виплат від рф, щоб пенсія і надалі нараховувалась без перерв.

Верифікація Starlink

Раніше ми повідомляли , що Україна запроваджує «білий список» для терміналів Starlink. Сьогодні у Міноборони пояснили , як дізнатися ідентифікатори для свого термінала Starlink, щоб пройти верифікацію. Щоб Starlink продовжував працювати без перебоїв, необхідно пройти просту процедуру підтвердження. Для цього треба два ключові ідентифікатори: KIT-номер та UTID.

Відстрочки в «Резерв+»

Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини.

Зарплата чиновників

За підсумками 2025 року фактична чисельність працівників державних органів скоротилася на 5,1 тис. осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком зі 169,8 тис. до 164,7 тис. працівників.

На тлі зменшення чисельності персоналу середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн.

Перша партія американського LNG у 2026 році

НАК «Нафтогаз України» в партнерстві з польським державним концерном Orlen поставив першу у 2026 році партію американського LNG обсягом майже 100 млн куб. м. Цього достатньо для забезпечення газом близько 700 тис. родин у зимовий період впродовж місяця.

Дозволи на роботу в Польщі

У Польщі готуються до зміни правил працевлаштування іноземців. У разі ухвалення закону з 5 березня 2026 року запровадять трирічний перехідний період для українців, які вже легально проживають у Польщі на підставі інших дозволів.

Програма екстреної підтримки

Представництво «Естонської ради у справах біженців» в Україні розпочинає реалізацію «Програми екстреної підтримки засобів до існування». Відібрані домогосподарства отримають грошову допомогу до 42 000 грн з метою започаткування або відновлення економічної діяльності, що покращить їхні засоби існування. Умови участі в програмі тут.

Рекордні статки Маска

Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $850 млрд, після укладення угоди про злиття між SpaceX та xAI. За підрахунками Forbes, об’єднання ракетно-космічної компанії з бізнесом у сфері штучного інтелекту та соціальних платформ збільшило його капітал на $84 млрд до рекордних $852 млрд. Загальну вартість новоствореної структури оцінили приблизно у $1,25 трлн.

