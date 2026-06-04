Українські цінні монети: як працює ринок та чи можна на цьому заробляти Сьогодні 12:10

Воркшоп проведе Олексій Козирев — фінансовий аналітик, експерт у темі нумізматики, колекціонер монет.

Як працює ринок нумізматики в Україні, яким чином формуються ціни та яких помилок припускаються колекціонери-початківці — обговоримо з експертом на практичному воркшопі від Академії Мінфін.

Останніми роками нумізматика в Україні переживає нову хвилю популярності. Українці розглядають колекціонування монет не лише як хобі, а і як спосіб збереження, а в перспективі — примноження коштів. І це справді реально.

Втім, разом зі зростанням інтересу до теми зростає і штучний ажіотаж. Соцмережами ширяться історії «легкого заробітку», а ціни на деякі позиції дуже завищені.

Як не потрапити в пастки шахраїв і навчитись самостійно аналізувати ринок та потенційну цінність монет — дізнайтесь на практичному онлайн-воркшопі від Академії Мінфін.

📌 ТЕМА: «Нумізматика в Україні: як працює ринок монет та чи можна на цьому заробляти»

🔔 КОЛИ: 4 червня, початок о 19:00

🧑‍💻 ФОРМАТ: онлайн, тривалість ~2 год. + 15−20 хв. QA

Разом з експертом учасники розглянуть практичні кейси, типові помилки новачків та принципи аналізу монет перед покупкою.

Кому буде корисно

Воркшоп буде корисним для тих, хто:

хоче зайти в нумізматику, але не знає, із чого почати;

вже купував монети, але не розуміє ринок;

боїться переплатити;

бачить «успішні кейси» заробітку в соцмережах і хоче зрозуміти, як відбувається насправді;

шукають альтернативні напрями інвестицій та збереження коштів.

Учасники зрозуміють логіку ринку та формування цін, дізнаються про типові помилки початківців, про шахрайські схеми та як їх уникнути.

Які теми розглянемо

Спікер послідовно розгляне шість тематичних блоків — від розуміння логіки ринку до практичного аналізу конкретних монет.

Детально обговоримо такі теми:

Чому зараз усі знову говорять про нумізматику й кому підходить цей напрям

Як формується ціна монети: метал, наклад, попит, стан, серія

Чому одна монета коштує 500 грн, а інша — 50 000 грн

Чи виникає ажіотаж і як не переплачувати через хайп

Де купувати монети безпечно

Спред, ліквідність і приховані витрати, про які не думають початківці

Де купують і продають монети НБУ, банки, дилери, маркетплейси, OLX — і де найбільша «накрутка»

Як аналізувати монету перед покупкою: як перевіряти продавця і розпізнавати типові маніпуляції

Практичний розбір монет: що зараз на ринку виглядає цікаво, а що вже «перегріте»

Чи є сенс заходити з маленького бюджету і що можна купити, умовно, до $100.

Після воркшопу ви зможете самостійно орієнтуватися на ринку монет і розуміти, як саме формується вартість і попит. А отже, купувати монети безпечно і з холодним розумом.

Про спікера

Воркшоп проведе Олексій Козирев — фінансовий аналітик, експерт у темі нумізматики, колекціонер монет.

Має понад 23 роки досвіду роботи в банківській системі. Брав участь у робочих групах НБУ, програмах Агентства з міжнародного розвитку США USAID щодо трансформації банківської системи.

Автор понад 5000 публікацій про фінанси, курси валют, інвестиційні інструменти, цінні папери, монети й дорогоцінні метали.

Як взяти участь

Скористайтесь вигідним моментом і зареєструйтесь на воркшоп прямо зараз — за посиланням.

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