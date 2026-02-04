0 800 307 555
Які категорії відстрочок продовжуються автоматично

До механізму автопродовження додали ще 7 категорій відстрочок від мобілізації
Міністерство оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини.
До 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через Резерв+, так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій відстрочок.

Чому це важливо

Донедавна, щоб продовжити відстрочку, людям доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти в черзі, чекати на розгляд понад тиждень — і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ, які мають бути зосереджені на мобілізації.
Тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в Резерв+. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Таким чином черги до ТЦК з питань відстрочок прибрані повністю, а це:
  • менше бюрократії для громадян;
  • менше черг і паперової роботи;
  • більше часу в ТЦК на ключові завдання мобілізації.

Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню:

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
  • опікуни людини, яку визнано недієздатною;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • вчителі шкіл.

Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
  • дружини та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військові, звільнені з полону.

Як це працює

Користувачі застосунку Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено.
Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП. ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВідстрочкаВійськовозобов'язанийМобілізація
