День фінансів: долар б’є рекорди, транш кредиту на 90 млрд євро, відключення світла влітку Сьогодні 17:38

В четвер, 25 червня, стало відомо, чому переселенцям важко купити житло та хто потрапив до Клубу білого бізнесу.

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Долар б’є рекорди

Інвестори готуються до ключових даних з інфляції у США, які можуть підтвердити очікування: Федеральній резервній системі, ймовірно, доведеться знову піднімати ставки вже цього року. Долар стрімко зміцнюється і вже продемонстрував найсильніше місячне зростання майже за рік.Інвестори готуються до ключових даних з інфляції у США, які можуть підтвердити очікування: Федеральній резервній системі, ймовірно, доведеться знову піднімати ставки вже цього року.

А от експерт дав свій прогноз , який курс євро та долара очікувати до кінця року.

Водночас НБУ вважає , що фінансовий напрямок Укрпошти варто передати окремій компанії та аргументував свою позицію щодо звільнення Смілянського.

Перший транш кредиту на 90 млрд євро

Європейський Союз виплатив перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Support Loan 25 червня. Також на «енергетичному Рамштайні» оголосили про 375 млн євро на підтримку України.

Водночас Єврокомісія оголосила про неготовність шести країн ЄС до переходу на євро.

Стало відомо, де дешевше наймати працівників — у Європі чи США: що показало дослідження

Мультишеринг довідок ОК-5 та ОК-7

Для банків, страхових компаній, фінансових установ та інших партнерів стала доступною нова можливість мультишерингу довідок ОК-5 та ОК-7 в «Дії». Користувачам не потрібно окремо формувати або завантажувати документи. Довідки передаватимуться автоматично разом із пакетом документів.

Ваучер є, квартири немає

Протягом останніх років уряд шукав різні механізми для подолання цього виклику — від пільгового кредитування та програм державних фондів до муніципальних ініціатив. Наприкінці 2025 року до них додався новий інструмент — житловий ваучер для окремих категорій переселенців.

Хто потрапив до Клубу білого бізнесу

Кількість учасників Клубу білого бізнесу сягнула 9 251. За останній квартал перелік збільшився на 3%: під час останнього оновлення до нього увійшли 1 490 компаній, водночас 1 216 учасників вибули.

Де отримують найбільшу та найменшу пенсії

9 863,73 грн.Менше всіх отримують жителі Тернопільської області — йдеться За даними ПФУ, найбільша середня пенсія в мешканців Києва —Менше всіх отримують жителі Тернопільської області — йдеться про 5 612,46 грн.

Відключення світла влітку до 5 годин на день

У разі тривалого періоду високих температур і масованих атак росії на енергосистему України в країні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії тривалістю до 5 годин на добу. Про це заявив голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко

Збір у 3 євро на міжнародні посилки

З 1 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу набудуть чинності нові митні правила для міжнародних відправлень . Для українських експортерів це означає запровадження обов’язкового збору в розмірі 3 євро за кожну товарну позицію, зазначену окремим рядком у митній декларації, а також нові вимоги щодо адміністрування ПДВ.

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