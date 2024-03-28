День фінансів: деталі законопроєкту про мобілізацію, плани НБУ щодо приватизації держбанків, курс валют у квітні — Finance.ua

День фінансів: деталі законопроєкту про мобілізацію, плани НБУ щодо приватизації держбанків, курс валют у квітні Сьогодні 17:50

Четвер, 28 березня. Банки, інвестиції та мобілізація.

Новий законопроєкт про мобілізацію. У Міністерстві оборони У Міністерстві оборони дали роз’яснення , що передбачає новий закон про мобілізацію та військову підготовку. Зокрема, документ запроваджує базову військову підготовку в університетах з 2025 року, строкову військову службу тривалістю 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний час замість строкової служби, мобілізацію з 25 до 60 років та відстрочку від військової служби до досягнення призовного віку для громадян з 18 років.

бронювання військовозобов'язаних. Депутат від фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз додала , що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав норму щодо організації та порядку

Чи будуть приватизовані держбанки. Голова НБУ Андрій Пишний під час заходу NV «Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє» Голова НБУ Андрій Пишний під час заходу NV «Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє» розповів , що зараз триває робота над зменшенням частки державної власності. За його словами, 55% впливу держави мають бути по максимуму використані для процесу відновлення економіки.

Під час цього ж заходу Пишний розповів, коли Україна увійде до єврозони.

Зі свого боку член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко розповів, чи зможуть українські банки вийти на ринок ЄС.

Курс валют у квітні. Економічний експерт Олег Пендзин Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує , що протягом квітня курс долара на валютному ринку має бути нижче 39 гривень. За його словами, коридор коливання курсу долара у квітні очікується в межах 38−39 гривень.

Раніше НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму в 39,3430 гривень за долар. Який курс валют за таких умов чекати у квітні 2024 року, розповів також фінансовий експерт Олексій Козирєв у новому відео на нашому YouTube-каналі:

Жіноче обличчя бізнесу. Як Як свідчать дані дослідження YC. Market та R&D-центр YouControl, у 2023 році жінки зареєстрували на 45 000 більше ФОПів, ніж чоловіки. Це 57% від загальної кількості нових ФОПів за минулий рік. Водночас у відкритті нових компаній лідерство впевнено тримають чоловіки.

українські компанії змінили своє місце реєстрації майже 19 тисяч разів. Найпопулярнішим напрямкам для переїзду став маршрут з Києва до Київської області. В Опендатабот розповіли , що з початку 2022 рокумайже 19 тисяч разів. Найпопулярнішим напрямкам для переїзду став маршрут з Києва до Київської області.

Закінчиться війна — буде «бум». Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський висловив думку , що після закінчення війни на Україну очікує демографічний «бум». Але він наголосив, що безпека є найважливішим фактором стимулювання народжуваності.

Повномасштабна війна вплинула на всі галузі життя українців. Ринок страхування — не виняток. Особливих змін зазнав сектор добровільного медичного страхування. Адже до звичних ризиків додалися ще й ті, які несе війна. Finance.ua розбирався, як нині працює медична страховка та на що потрібно звернути увагу при оформленні поліса. Допомагала нам у цьому компанія UNIVERSALNA:

«Київстар» змінює тарифи. Український мобільний оператор «Київстар» Український мобільний оператор «Київстар» оновлює низку тарифів. Зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року і раніше. Наприклад, тариф «Онлайн без меж» коштував 175, а стане 225 грн. Окрім вартості, зміниться ще й наповнення тарифів.

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги. У Мінсоцполітики У Мінсоцполітики нагадали , що 31 березня завершується перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації. З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України буде можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

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Відмітимо, що торік на передовій інвестиційних вподобань була «Чудова сімка». Сім акцій мегакапіталізованих компаній (AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, NVDA, TSLA, META) принесли своїм інвесторам шалені прибутки. Проте тренди мають властивість змінюватися, і дивлячись на динаміку цих компаній в останні тижні все більше інвесторів шукає альтернативу. Про неї розповідаємо в новій статті:

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