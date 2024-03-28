З 1 квітня змінюються правила ввезення гуманітарної допомоги — Finance.ua
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З 1 квітня змінюються правила ввезення гуманітарної допомоги

Казна та Політика
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З 1 квітня змінюються правила ввезення гуманітарної допомоги
З 1 квітня змінюються правила ввезення гуманітарної допомоги
У неділю, 31 березня, завершується перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації. З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України буде можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Для чого необхідні зміни

Ці зміни впроваджуються для того, щоб зробити процедуру ввезення та обліку гуманітарки прозорішою:
  • для фондів і волонтерів;
  • для організацій та інституцій, які отримують допомогу, і для держави.
Цифровий механізм дозволить позбутись паперів, а, значить, і зловживань під час завезення та розподілу гуманітарної допомоги. А ще — дасть можливість фондам та громадським організаціям зберігати всю історію завезення гуманітарної допомоги в одному місці.
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«Нові правила завезення гуманітарної допомоги в першу чергу важливі, щоб гуманітарна допомога точно доходила до тих, кому вона дійсно потрібна. Цифрова система дозволить бачити весь рух гуманітарки від потрапляння її до України до розподілу», — кажуть у Мінсоцполітики.
Також система допоможе відслідковувати, що планується до завезення, впливати на цей процес через збір інформації про реальні потреби в допомозі, запобігати задвоєнню допомоги та спрямовувати її туди, де в цьому є найбільша потреба.
Наприклад, типовою є ситуація, коли в одну й ту саму громаду різні організації завозять схожу допомогу, а інші громади залишаються з незакритою потребою.
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«З моменту запуску цифрової системи до офіційного Реєстру отримувачів гуманітарної допомоги приєдналось більше ніж 8 тисяч отримувачів. Усі ці організації можуть легально завозити гуманітарну допомогу», — додали і міністерстві.
Щоб завезти гуманітарну допомогу в Україну, волонтерським організаціям необхідно:
  1. Зайти на сайт good.gov.ua та авторизуватися як отримувач гумдопомоги за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Для реєстрації вказується ЄДРПОУ організації, за яким з реєстру далі підтягується інформація про місце її реєстрації та керівництво. Так БФ присвоюється індивідуальний номер у Єдиному реєстрі.
  2. Заповнити перелік вантажів, які будуть завозитися, у розрізі категорій вантажу. Форма декларації відповідає паперовій, яка діяла раніше: це «спрощена» декларація із зазначенням обсягу та типу вантажу.
  3. Згенерувати унікальний код гуманітарного вантажу. Цей код використовується під час проходження Митниці замість паперової декларації. З моменту реєстрації вантажу до моменту перетину ним кордону даються 30 днів.
Після завезення допомоги в Україну гуманітарка розподіляється, і в системі генерується автоматичний звіт з інформацією про те, куди були розподілені товари. Зазначається лише населений пункт, без детальних адрес.

Довідка Finance.ua:

  • до 1 квітня ще діє перехідний період. Він передбачає, що отримувачі гуманітарної допомоги (фонди, громадські організації та інші установи) можуть обирати один із двох варіантів завезення та обліку гуманітарної допомоги — паперовий або цифровий.
За матеріалами:
Finance.ua
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