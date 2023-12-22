Президент підписав закон, який спрощує ввезення гуманітарної допомоги — Finance.ua

Президент підписав закон, який спрощує ввезення гуманітарної допомоги Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Президент підписав закон, який спрощує ввезення гуманітарної допомоги

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроект № 9111 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги».

Про це пише Урядовий портал.

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«Закон містить низку важливих норм, які врегульовують питання ввезення та обліку гуманітарної допомоги», — сказано в повідомленні.

Що передбачає документ

У першу чергу — законодавчо закріплюється спрощення процедури ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Також на рівні Закону запроваджується необхідність використання електронної системи обліку гуманітарної допомоги. Мінсоцполітики запустили таку платформу — Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги — з 1 грудня. За цей час, завдяки системі, до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги було внесено 3053 отримувачів, загалом в Реєстрі вже понад 4,5 тисяч юридичних осіб, які можуть офіційно завозити гуманітарну допомогу до України.

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Окрім цього, розширюється перелік отримувачів гуманітарної допомоги. Раніше це могли бути зареєстровані в Україні благодійні фонди та громадські організації з визначеними напрямками статутної діяльності.

Тепер до переліку додаються іноземні благодійні організації, представництва яких акредитовані в Україні. Також отримувачами можуть бути неприбуткові державні та комунальні установи, органи місцевого самоврядування, надавачі соціальних послуг.

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Серед іншого, врегульовується питання визнання товарів гуманітарною допомогою. Так, придбані благодійними організаціями за кордоном товари, які при ввезені в Україну задекларовані як гуманітарна допомога, мають бути безоплатно роздані набувачам протягом 90 днів з дати перетину митного кордону. У такому випадку товари будуть визнані гуманітарною допомогою.

Серед важливих норм — також можливість передавати транспортні засоби військовим як фізичним особам (набувачам) у якості гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, ввозити гуманітарну допомогу за звичною процедурою дозволили до 1 квітня 2024 року.

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