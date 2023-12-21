Аргентина відправила Україні 16-ту партію гуманітарної допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аргентина відправила Україні 16-ту партію гуманітарної допомоги

Казна та Політика
41
Аргентина відправила Україні 16-ту партію гуманітарної допомоги
Аргентина відправила Україні 16-ту партію гуманітарної допомоги
19 грудня 2023 року з Буенос-Айреса до Варшави прибув вантаж з гуманітарною допомогою для України. Ця партія стала вже 16-ю з початку широкомасштабної агресивної війни росії проти нашої держави.
Про це повідомило Посольство України в Аргентині.
У повідомленні йдеться, що до чергового гуманітарного вантажу з Аргентини увійшли майже 7 тонн продуктів харчування довготривалого використання та медикаментів.
Читайте також
«Щиро дякуємо Аргентинському агентству міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги — „Білі шоломи“ Міністерства закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини, Українській Центральній Репрезентації в Аргентині, компанії „Meta Soluciones Farmacéuticas“, Конвенту церков євангельських християн і слов’янських баптистів Аргентини, Уругваю та Парагваю, а також Біблійній християнській церкві Буенос-Айреса за надання цієї важливої гуманітарної допомоги», — написало диппредставництво на своїй сторінці у Facebook.
Окрему подяку посольство висловило неурядовій організації «Solidaire» та її президенту, меценату та пілоту, пану Енріке Піньєйро за системну логістичну підтримку у доставці гуманітарних вантажів для України.
Читайте також
У посольстві додали, що практично з початку широкомасштабної збройної агресії росії проти України аргентинською стороною було розпочато процес надання гуманітарної допомоги нашій державі. На кінець 2023 року з Аргентини надіслано 16-ть гуманітарних вантажів, загальною вагою близько 142 тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.