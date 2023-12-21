Аргентина відправила Україні 16-ту партію гуманітарної допомоги — Finance.ua

Аргентина відправила Україні 16-ту партію гуманітарної допомоги Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Аргентина відправила Україні 16-ту партію гуманітарної допомоги

19 грудня 2023 року з Буенос-Айреса до Варшави прибув вантаж з гуманітарною допомогою для України. Ця партія стала вже 16-ю з початку широкомасштабної агресивної війни росії проти нашої держави.

Про це повідомило Посольство України в Аргентині.

У повідомленні йдеться, що до чергового гуманітарного вантажу з Аргентини увійшли майже 7 тонн продуктів харчування довготривалого використання та медикаментів.

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«Щиро дякуємо Аргентинському агентству міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги — „Білі шоломи“ Міністерства закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини, Українській Центральній Репрезентації в Аргентині, компанії „Meta Soluciones Farmacéuticas“, Конвенту церков євангельських християн і слов’янських баптистів Аргентини, Уругваю та Парагваю, а також Біблійній християнській церкві Буенос-Айреса за надання цієї важливої гуманітарної допомоги», — написало диппредставництво на своїй сторінці у Facebook.

Окрему подяку посольство висловило неурядовій організації «Solidaire» та її президенту, меценату та пілоту, пану Енріке Піньєйро за системну логістичну підтримку у доставці гуманітарних вантажів для України.

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У посольстві додали, що практично з початку широкомасштабної збройної агресії росії проти України аргентинською стороною було розпочато процес надання гуманітарної допомоги нашій державі. На кінець 2023 року з Аргентини надіслано 16-ть гуманітарних вантажів, загальною вагою близько 142 тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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