В Україні цього року вже близько 210 проваджень через розкрадання гуманітарної допомоги та пожертв — Finance.ua

В Україні цього року вже близько 210 проваджень через розкрадання гуманітарної допомоги та пожертв Сьогодні 03:20 — Кримінал

В Україні цього року вже близько 210 проваджень через розкрадання гуманітарної допомоги та пожертв

В Україні протягом січня-жовтня 2023 року обліковано понад 200 кримінальних правопорушень щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безплатної допомоги. 50 особам було повідомлено про підозру.

Про це в коментарі УНН повідомили у відповідь на запит в Офісі Генерального прокурора.

В Україні за січень-жовтень 2023 року обліковано 208 кримінальних проваджень за статтею 201−2 ККУ — незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. До суду було направлено 24 провадження.

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50 особам було повідомлено про підозру в незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Найбільше проваджень було обліковано у Києві - 42, Хмельницькій області - 16, Дніпропетровській області - 13, Волинській області - 12, Миколаївській області - 11 та по 10 у Київській і Сумській областях. По 9 проваджень обліковано у Чернівецькій, Харківській областях. По 8 — у Закарпатській, Львівській, Рівненській областях.

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Найменше обліковано проваджень через незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги у Полтавській області - 1, по 2 — у Кіровоградській та Черкаській областях.

Для порівняння, протягом 2022 року в Україні обліковано 384 кримінальні провадження через незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. До суду було направлено 25 проваджень. 92 особам повідомлено про підозру. За січень-грудень 2022 року найбільше було обліковано правопорушень у Києві - 86. У Львівській області - 46, Кіровоградській області - 25, Харківській області - 21, по 20 — у Дніпропетровській та Хмельницькій областях. По одному облікованому правопорушенні було в Луганській та Херсонській областях.

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