Куди найчастіше переїжджає український бізнес (інфографіка) — Finance.ua
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Куди найчастіше переїжджає український бізнес (інфографіка)

Фондовий ринок
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Куди найчастіше переїжджає український бізнес (інфографіка)
Куди найчастіше переїжджає український бізнес (інфографіка)
З початку 2022 року українські компанії змінили своє місце реєстрації майже 19 тисяч разів. Найпопулярнішим напрямкам для переїзду став маршрут з Києва до Київської області.
Про це повідомляє Опендатабот.
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«18 944 переїзди бізнесу з одного регіону в інший було зафіксовано в Україні від початку повномасштабної війни», — сказано в повідомленні.

Які компанії переїжджають найчастіше

Найчастіше переїжджають компанії у сфері оптової торгівлі — 39,4% від загальної кількості.
Також до топу увійшли компанії у сфері будівництва та нерухомості — 6% та 4,4% відповідно.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Звідки й куди їдуть

Найчастіше підприємці переїжджають з Києва (33,2%) та Дніпропетровщини (9,6%), а також з Київської області (8,5%).
Водночас у ці ж регіони бізнес найчастіше й переїжджає. Так, Київ став лідером серед регіонів, куди релокуються підприємства — майже 28% від загальної кількості релокацій.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Наразі найпопулярніший маршрут для переїзду бізнесу — з Києва до Київської області: цей шлях обрала 981 компанія.
Другим за популярністю став напрямок з Київської області до Києва — 780 бізнесів.
Замикає трійцю маршрут з Києва до Дніпропетровщини — 779 компаній.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Варто зазначити, що 173 компанії переїхали, але згодом знову повернулися до свого першого регіону. Найчастіше бізнес повертався до Києва — 59 компаній. Проте 626 підприємств вже неодноразово переїжджали, але так і не повернулись до свого рідного місця реєстрації.
Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні на 1 січня 2024 року зареєстровано 1 млн 495 тис. юросіб. У столиці, на півдні та сході - найбільша бізнес-активність в країні.
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На першому місці - Київ. Станом на 1 січня цього року у столиці зареєстровано 376,1 тис. юросіб. На другому місці - Дніпропетровська область, з показником у 111 тис. юросіб. Замикає трійку лідерів Одеська область, де станом на 1 січня цього року зареєстровано 93 тис. юросіб.
У Херсонську область після деокупації повернулося лише 5% бізнесу.
За даними ЄБА, цього року майже до 80% зросла кількість бізнесменів, які мають у планах залучення коштів на розвиток власних підприємств.
Український бізнес у 2023 році сплатив на 26% більше податків і зборів, ніж у 2022-му.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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