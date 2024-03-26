Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити

Кредит&Депозит
0
Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити
Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити
Релокований бізнес отримав можливість пролонгації кредитів.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
«Уряд схвалив постанову № 310 „Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва“», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Мова йде про підприємства, які отримали кошти за програмою «Доступні кредити 5−7-9».
Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року були на територіях:
  • активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
  • територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
  • тимчасово окупованих російською федерацією (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).
Читайте також
Постановою термін пролонгації кредитів встановлено не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, майже 8 тисяч українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації від початку повномасштабної війни. Найпопулярнішим напрямком для переїзду став маршрут з Києва до Одещини. Переважна більшість релокованих підприємств (44%) представляють сферу оптової торгівлі, також у топі — компанії у сфері будівництва та нерухомості.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.