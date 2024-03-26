Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити — Finance.ua

Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити Сьогодні 15:34 — Кредит&Депозит

Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити

Релокований бізнес отримав можливість пролонгації кредитів.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

«Уряд схвалив постанову № 310 „Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва“», — сказано в повідомленні.

Мова йде про підприємства, які отримали кошти за програмою «Доступні кредити 5−7-9».

Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року були на територіях:

активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);

територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);

тимчасово окупованих російською федерацією (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).

Читайте також Релокувалися на безпечні території не більше ніж 5-10% українських бізнесів

Постановою термін пролонгації кредитів встановлено не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, майже 8 тисяч українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації від початку повномасштабної війни. Найпопулярнішим напрямком для переїзду став маршрут з Києва до Одещини. Переважна більшість релокованих підприємств (44%) представляють сферу оптової торгівлі, також у топі — компанії у сфері будівництва та нерухомості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.