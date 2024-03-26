Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити — Finance.ua

Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити
Релокований бізнес отримав можливість пролонгації кредитів.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
«Уряд схвалив постанову № 310 „Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва“», — сказано в повідомленні.
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Мова йде про підприємства, які отримали кошти за програмою «Доступні кредити 5−7-9».
Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року були на територіях:
- активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- тимчасово окупованих російською федерацією (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).
Постановою термін пролонгації кредитів встановлено не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, майже 8 тисяч українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації від початку повномасштабної війни. Найпопулярнішим напрямком для переїзду став маршрут з Києва до Одещини. Переважна більшість релокованих підприємств (44%) представляють сферу оптової торгівлі, також у топі — компанії у сфері будівництва та нерухомості.
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