Бізнес-бум: де в Україні найбільша економічна активність — Finance.ua

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Бізнес-бум: де в Україні найбільша економічна активність

Фондовий ринок
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Бізнес-бум: де в Україні найбільша економічна активність
Бізнес-бум: де в Україні найбільша економічна активність
В Україні на 1 січня 2024 року зареєстровано 1 млн 495 тис. юросіб. У столиці, на півдні та сході - найбільша бізнес-активність в країні.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
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На першому місці - Київ. Станом на 1 січня цього року у столиці зареєстровано 376,1 тис. юросіб.
На другому місці - Дніпропетровська область, з показником у 111 тис. юросіб.
Замикає трійку лідерів Одеська область, де станом на 1 січня цього року зареєстровано 93 тис. юросіб.
В середньому по Україні керівниками юридичних осіб здебільшого є чоловіки (~70% від загальної кількості), і лише третина — жінки.
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На Одещині зростає бізнес-активність. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, регіон демонструє позитивну динаміку зі збільшення кількості суб'єктів господарської діяльності - за рік показник виріс удвічі. Очільник ОВА також відзначив, що Одещину для роботи обирає великий бізнес, що релокується з інших регіонів.
У Херсонську область після деокупації повернулося лише 5% бізнесу.
За даними Опендатабот, за 2023 рік в Україні зареєстрували понад 304 тисяч нових фізосіб-підприємців та 37 тисяч нових компаній. Найпопулярнішими сферами стали роздрібна та оптова торгівля, IT та надання індивідуальних послуг.
Лідерами за кількістю нових реєстрацій ФОП стали Київ — 14,18% нових справ, Дніпропетровщина — 8,97% та Львівщина — 7,73%.
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За матеріалами:
УНН
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