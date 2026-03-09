День фінансів: дефіцит пального, декретна відпустка, ціни на житло в Україні та Іспанії Сьогодні 17:33

У понеділок, 9 березня, стало відомо, коли в Україні можливий дефіцит пального та як запобігти цьому та як затримання валюти в Угорщині вплине на курс в Україні.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги. Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого💪.

Чого очікувати від курсу цього тижня

Про це Упродовж першого весняного тижня гривня відчутно послаблювалася. Загальне підвищення долара за п’ять днів склало 78 копійок, або ж 1,81%.Про це повідомила Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Водночас Національний банк України заявив , що затримання владою Угорщини вантажу з готівковими доларами та євро, який інкасатори Ощадбанку перевозили до України, не матиме суттєвого впливу на валютний ринок. При цьому сьогодні Ощадбанк повідомив про тимчасове відключення серверів.

💰До речі, для підтримки людей, які через війну змушені залишати свої домівки, Уряд запустив новий «механізм»: одноразові безвідсоткові кредити на облаштування нового житла. Про всі деталі пишемо у статті:

Економічні наслідки війни США

Економічні наслідки війни на Близькому Сході почали поширюватися за межі регіону. Через ескалацію конфлікту між союзом США та Ізраїлю і Іраном порушуються глобальні ланцюги постачання, зростають витрати на енергоносії та транспорт.

А от щоб запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку вже у квітні, Уряду треба провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну. Про те, що робити, розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

США уклали угоду щодо видобутку золота

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення нової угоди з урядом Венесуели щодо співпраці у сфері видобування та продажу золота й інших мінералів.

До речі, 9 березня золото подешевшало . Одним з головних факторів падіння цін на метал стало зміцнення долара.

А от в Європі ціни на природний газ злетіли , оскільки війна на Близькому Сході продовжує трясти енергетичні ринки та порушувати морські постачання.

Декретна відпустка коротша в 9 разів

Депутати готують низку змін у трудовому законодавстві, зокрема значне скорочення відпустки по догляду за дитиною. Згідно з проєктом кодексу, відпустку по догляду за дитиною можуть скоротити з нинішніх трьох років до чотирьох місяців, тобто зробити її в 9 разів коротшою.

Водночас більшість роботодавців не бачить різниці у зарплатних очікуваннях чоловіків та жінок і попри війну та структурні зміни в економіці, гендерний розрив в оплаті праці залишається відчутним.

Ринок новобудов в Україні

У лютому частка відкритих відділів продажу новобудов в Україні залишалася стабільною на рівні 83% . За цей період в експлуатацію ввели п’ять нових будинків, які включають сім секцій. Попит на новобудови серед українців у лютому зростав практично по всій країні.

Ціна на вживане житло в Іспанії

В Іспанії згідно з останнім індексом цін на нерухомість ціна на вживане житло зросла на 17,7% у річному обчисленні, досягнувши 2673 євро/м². Найбільше зростання спостерігається у провінціях Валенсія та Мурсія, де очікування продавців зросли на 25,3%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.