День фінансів: «цифровий рекрутинг» у «Дії», перекази по IBAN в monobank, середня пенсія в Україні — Finance.ua

День фінансів: «цифровий рекрутинг» у «Дії», перекази по IBAN в monobank, середня пенсія в Україні Сьогодні 17:45

У вівторок, 15 жовтня, розповідаємо, які пенсії отримують українці, та скільки коштує бюджету тіньова економіка.

«Цифровий рекрутинг» у «Дії». Мінцифри Мінцифри планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок «Дія». Процес електронного рекрутингу включатиме вибір військової частини та спеціальності, подачу заяви про проходження військової служби за контрактом через портал Дія, зокрема через мобільний застосунок.

Перекази по IBAN в monobank. monobank monobank спростив перекази за реквізитами IBAN. Користувачі monobank тепер можуть переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку. В платежах за IBAN тепер підтягуються контакти власника рахунку.

Строки термінового оформлення паспорта скоротили. Кабмін Кабмін скоротив з 10 до 7 робочих днів строк термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України. Також перелік адміністративної послуги доповнили послугою з одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Крім того, Кабмін змінив правила оформлення інвалідності. Зокрема, уточнили процедуру надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого захисника чи захисниці України за заявою у паперовій формі.

Також уряд пропонує врегулювати порядок щодо примусового тимчасового позбавлення права на землю для будівництва військових споруд.

Середня пенсія в Україні. Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють. Середній розмір пенсії в Україні становить 5851,86 грн. 61,73% пенсіонерів отримують виплати, які не перевищують 5000 грн. Понад 10 000 грн отримують 12,7% пенсіонерів.

Валютний ринок. Голова Національного банку України Андрій Пишний Голова Національного банку України Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін.

Тіньова економіка коштує бюджету 420 мільярдів. Про такі цифри Про такі цифри каже Данило Гетманцев. За його словами, в Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн незадекларованих податків. «Після проробленої роботи може бути десь 420−430 млрд грн», — заявив нардеп.

Гетманцев також прокоментував ухвалення законопроєкту про підвищення податків «заднім числом». На його думку, це «правильне» порушення Конституції, бо воно начебто зроблене для загального блага.

Сумнівні інвестиційні проєкти. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 19 кейсів. Серед них Bintrade, BinWorld, IBX Trade.

Сьогодні все більше людей починають цікавитись інвестиціями, але навіть найуспішніші інвестори роблять помилки. Тому Finance.ua вирішив проаналізувати типові помилки інвесторів, які втрачали свої вкладення, й на підставі цього сформулювати поради:

Угода про безвіз ще з однією країною. Кабмін та уряд Республіки Маврикій Кабмін та уряд Республіки Маврикій затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог. Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій-предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів.

Субсидії для ВПО. Внутрішньо переміщені особи Внутрішньо переміщені особи можуть отримати житлові субсидії, навіть без реєстрації за місцем проживання, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж. При призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання ВПО.

Відповідальність за несплату штрафу від ТЦК. Як Як пояснили в Мін’юсті, штраф має бути сплачений не пізніше, ніж через 15 днів з моменту вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови — не пізніше, як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Якщо штраф не сплатити, то далі відбувається примусове стягнення коштів та майна боржника.

Житлові труднощі в ЄС. За За даними Євростату, у 2023 році в ЄС приблизно 4,9% людей віком від 16 років повідомили, що протягом життя зазнавали житлових труднощів (ситуація, коли людина не мала власного житла і була змушена залишатися в тимчасовому житлі). В Данії, Фінляндії та Франції жителі найбільше зазнавали житлових труднощів. Найнижчі показники у Польщі, Італії та Угорщині.

Додамо, що станом на жовтень 2024 року лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, в той час як в середині липня їх було понад 12 тисяч.

Водночас українці в Польщі все більше купують квартир і будинків.

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