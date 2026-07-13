День фінансів: ціни в новобудовах, оновлені платіжки за газ, чого очікувати від курсу Сьогодні 17:37

У понеділок, 13 липня, стало відомо, коли українці отримають оновлені платіжки за газ та хто може звільнитися зі служби під час війни.

Хто може звільнитися зі служби під час війни

В Україні окремі категорії військовослужбовців мають право на звільнення з військової служби навіть під час дії воєнного стану. Законодавство визначає перелік підстав, за яких це можливо, а також порядок оформлення такого звільнення.

Водночас іноземним військовим спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Чого очікувати від курсу цього тижня

Протягом 6−10 липня офіційний курс гривні до долара США демонстрував помірне зміцнення гривні в першій половині тижня, яке наприкінці перервалося незначною технічною корекцією. Протягом наступного тижня попит на валюту не зникне. Подробиці тут.

Ціни в новобудовах в Києві та інших містах

У червні 2026 року ціни на житло переважно зростали, попит на новобудови знизився, а ринок оренди продемонстрував одночасне збільшення і пропозиції, і кількості потенційних орендарів. Деталі дивіться тут.

Оновлені платіжки за газ

З жовтня 2026 року українці отримають оновлені платіжні документи за розподіл природного газу. Зміни, що набудуть чинності з 1 жовтня 2026 року, затвердила Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Всі деталі читайте тут

використання водійських посвідчень. Ми розбиралися До речі, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та спричиненої ним хвилі біженців, яка насамперед була спрямована до країн Європи, держави ЄС суттєво спростили низку процедур і правил для громадян України. Серед таких були й правила, що стосуютьсяМи розбиралися у цій статі - як це діє у різних країнах.

Рівень зарплат у державних банках

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував рівень зарплат у державних банках під час повномасштабної війни.

Фінансова незалежність жінок в Україні

Рекордні 96% українок переконані, що фінансова незалежність є надзвичайно важливою. Та між бажанням та реальністю досі залишається суттєвий розрив: регулярний дохід мають лише трохи понад половина опитаних.

Податкові декларації та платити податки через Приват24

ПриватБанк додав до застосунку Приват24 сервіс подання податкових декларацій платника єдиного податку. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати звітність безпосередньо через мобільний застосунок без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ.

Де українці найчастіше звертаються до центрів зайнятості

Упродовж шести місяців 2026 року найбільше працівників роботодавці шукали у Львівській області, де було подано 28 тисяч вакансій. Серед регіонів із найвищим приростом кількості працевлаштованих лідирує Закарпатська область.

За кордоном

ЄС планує пом’якшити новий пакет санкцій проти рф.

Німеччина оплатить закупівлю 50 тисяч ударних БпЛА для України.

ЄС готує план масштабної електрифікації економіки через подорожчання нафти й газу.

ЄБРР інвестує 20 млн євро в склозавод у Гостомелі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.