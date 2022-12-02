День фінансів: бронювання військовозобов’язаних, покарання за порушення санкцій, вартість відновлення України — Finance.ua

День фінансів: бронювання військовозобов’язаних, покарання за порушення санкцій, вартість відновлення України Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 2 грудня, розповімо, кого можуть забронювати роботодавці та яке покарання можуть отримати компанії, які порушують санкції ЄС.

Бронювання військовозобов’язаних. Набув чинності закон щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Документ розширює Набув чинності закон щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Документ розширює перелік військовозобов’язаних , які підлягають бронюванню.

Також Рада прийняла в цілому закон щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

У свою чергу президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації за бажанням мобілізованих українських військових, які відслужили один рік. За його словами, демобілізувати можуть лише: за віком, станом здоров’я, через сімейні обставини, у зв’язку з обвинувальним вироком суду або з визначених названим законом поважних причин.

Рахунок росії за знищені енергетичні об’єкти. Укренерго планує виставити рахунок росіянам за Укренерго планує виставити рахунок росіянам за знищені українські об’єкти . «Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти», — зазначають у компанії. Вже розробляється правовий механізм.

Додамо, що за підрахунками Світового банку, очікувані витрати на відновлення України вже становлять 350 мільярдів доларів і ця сума зростає через продовження російських обстрілів української енергомережі та іншої інфраструктури.

Покарання за порушення санкцій. Єврокомісія висунула пропозицію щодо покарань за Єврокомісія висунула пропозицію щодо покарань за порушення санкцій . Порушників санкцій можуть піддати максимальному покаранню у вигляді позбавлення волі на строк не менш ніж 5 років. Щодо юридичних осіб застосовуватимуть штрафи обсягом щонайменше 5% від загального обороту підприємства у фінансовому році.

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Крок до «цифрового безвізу» з ЄС. Рада прийняла в цілому законопроект про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації. Рада прийняла в цілому законопроект про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації. Закон пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

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Коломойський більше не мільярдер. Як показує Як показує оцінка Forbes Україна , на листопад 2021 року статки Коломойського оцінювалися у 1,95 млрд доларів, а на листопад 2022 року він перестав бути мільярдером, адже статки скоротилися до 850 млн доларів, передусім через втрату в нафтових активах.

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