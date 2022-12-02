Рада дозволила відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану — Finance.ua

Рада дозволила відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

Рада дозволила відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану

Верховна Рада прийняла в цілому закон № 8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк з фракції «Голос» у Telegram

За відповідне рішення проголосувало 260 народних депутатів.

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Закон передбачає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Українська правда За матеріалами:

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