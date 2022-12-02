Стратегії інвестування на 2023: прокачуємо фінансову свободу на конференції «Жити на відсотки» — Finance.ua

Стратегії інвестування на 2023: прокачуємо фінансову свободу на конференції «Жити на відсотки»
Інвестиційне середовище довгий час здавалося складним для розуміння і дуже далеким від життя звичайної людини, але останні роки все змінили. Цифровізація допомогла інвестиціям проникнути в наші життя, і зараз вже важко уявити людину, яка не знайома з терміном «акція» або «фондовий ринок».
Однак сучасність вимагає від нас не лише базових знань, а й постійного поглибленого навчання. Пошуку нових зв’язків та взаємодії з досвідом колег. Саме таку можливість надає конференція Жити на відсотки яку організовує портал Мінфін.
Кому це буде корисно?
Запрошуємо тих, хто:
✔️ хоче сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування;
✔️ має заощадження від 1000 у.є і хоче інвестувати їх з кращою прибутковістю;
✔️ цікавиться інвестиціями та шукає куди вкласти гроші, щоб отримувати пасивний дохід;
✔️ хоче почати інвестувати, але не знає з чого почати;
✔️ вже зробив перші кроки та шукає нові інструменти та ідеї для інвестування;
✔️ усвідомлює цінність часу і ціну втраченої можливості;
✔️ розуміє, що інфляція в 30% з’їсть всі заощадження;
✔️ бажає отримати «дорожню карту» щодо інвестування: від вибору надійних інструментів, додатку / платформи, брокера до сплати податків.
Ми вже запросили більше ніж 20 досвідчених інвесторів, щоб вони могли поділитися з вами досвідом і відповісти на всі ваші запитання про надійні та прибуткові інвестиції в Україні та за кордоном. Серед експертів:
- Аліна Шух — фінансова радниця, співзасновниця SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики;
- Андрій Длігач — д.е.н., професор, Генеральний директор групи компаній Advanter Group;
- Павло Бойко — українській інвестор та управитель активами. Найдохідніший інвестор на Фондовому ринку України. З 2017 по 2021 рік заробив 1165% при зростанні ринку на 118%. Керує капіталом 200+ інвесторів з усього світу;
- Олексій Козирєв — Фінансовий експерт Minfin.com.ua;
- Дмитро Карпіловський — фулл-тайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб;
- Григорій Овчаренко — управитель активами групи ICU;
- Роман Кошовський — бізнес-аналітик, автор ютуб-проекту «Запали цілі», співзасновник руху FIRE в Україні, інвестор;
- Роберт Лі — інвестор-практик із досвідом роботи у фінансовій сфері понад 8 років, сертифікований спеціаліст Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за напрямом «Торгівля цінними паперами».
Де і коли: Київ, 10 грудня.
Формат: офлайн та онлайн.
P.S.: Світло — є! Інтернет — є! Тепле бомбосховище — теж є! Тож приєднуйтеся, аби отримати практичний досвід та знання.
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