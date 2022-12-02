Стратегії інвестування на 2023: прокачуємо фінансову свободу на конференції «Жити на відсотки» — Finance.ua

Стратегії інвестування на 2023: прокачуємо фінансову свободу на конференції «Жити на відсотки» Сьогодні 10:38

Інвестиційне середовище довгий час здавалося складним для розуміння і дуже далеким від життя звичайної людини, але останні роки все змінили. Цифровізація допомогла інвестиціям проникнути в наші життя, і зараз вже важко уявити людину, яка не знайома з терміном «акція» або «фондовий ринок».

Однак сучасність вимагає від нас не лише базових знань, а й постійного поглибленого навчання. Пошуку нових зв’язків та взаємодії з досвідом колег. Саме таку можливість надає конференція Жити на відсотки яку організовує портал Мінфін.

Кому це буде корисно?

Запрошуємо тих, хто:

✔️ хоче сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування;

✔️ має заощадження від 1000 у.є і хоче інвестувати їх з кращою прибутковістю;

✔️ цікавиться інвестиціями та шукає куди вкласти гроші, щоб отримувати пасивний дохід;

✔️ хоче почати інвестувати, але не знає з чого почати;

✔️ вже зробив перші кроки та шукає нові інструменти та ідеї для інвестування;

✔️ усвідомлює цінність часу і ціну втраченої можливості;

✔️ розуміє, що інфляція в 30% з’їсть всі заощадження;

✔️ бажає отримати «дорожню карту» щодо інвестування: від вибору надійних інструментів, додатку / платформи, брокера до сплати податків.

Ми вже запросили більше ніж 20 досвідчених інвесторів, щоб вони могли поділитися з вами досвідом і відповісти на всі ваші запитання про надійні та прибуткові інвестиції в Україні та за кордоном. Серед експертів:

Аліна Шух — фінансова радниця, співзасновниця SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики;

— фінансова радниця, співзасновниця SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики; Андрій Длігач — д.е.н., професор, Генеральний директор групи компаній Advanter Group;

— д.е.н., професор, Генеральний директор групи компаній Advanter Group; Павло Бойко — українській інвестор та управитель активами. Найдохідніший інвестор на Фондовому ринку України. З 2017 по 2021 рік заробив 1165% при зростанні ринку на 118%. Керує капіталом 200+ інвесторів з усього світу;

— українській інвестор та управитель активами. Найдохідніший інвестор на Фондовому ринку України. З 2017 по 2021 рік заробив 1165% при зростанні ринку на 118%. Керує капіталом 200+ інвесторів з усього світу; Олексій Козирєв — Фінансовий експерт Minfin.com.ua;

— Фінансовий експерт Minfin.com.ua; Дмитро Карпіловський — фулл-тайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб;

— фулл-тайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб; Григорій Овчаренко — управитель активами групи ICU;

— управитель активами групи ICU; Роман Кошовський — бізнес-аналітик, автор ютуб-проекту «Запали цілі», співзасновник руху FIRE в Україні, інвестор;

— бізнес-аналітик, автор ютуб-проекту «Запали цілі», співзасновник руху FIRE в Україні, інвестор; Роберт Лі — інвестор-практик із досвідом роботи у фінансовій сфері понад 8 років, сертифікований спеціаліст Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за напрямом «Торгівля цінними паперами».

Де і коли: Київ, 10 грудня.

Формат: офлайн та онлайн.

P.S.: Світло — є! Інтернет — є! Тепле бомбосховище — теж є! Тож приєднуйтеся, аби отримати практичний досвід та знання.

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