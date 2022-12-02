Укренерго виставить рахунок росії — Finance.ua

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Укренерго виставить рахунок росії

Казна та Політика
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Укренерго виставить рахунок росії
Укренерго виставить рахунок росії, Фото: ОП
Укренерго планує виставити рахунок росіянам за знищені українські об’єкти.
Про це повідомив директор з правових питань НЕК «Укренерго» Максим Юрков.
«Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків російській федерації. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму», — зазначив Юрков, якого цитують у компанії.
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Він зазначив, що наразі вже розробляється правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.
Нагадаємо, 22 листопада Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що сума збитків НЕК «Укренерго» через військову агресію росії становить понад 70 млрд гривень.
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У профільному парламентському комітеті оцінили, що цієї зими повністю відремонтувати енергосистему України не вдасться: в умовах воєнного стану енергетики можуть швидко відновлювати енергосистему, але для ремонту необхідно обладнання, виготовлення якого займає щонайменше 6 місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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