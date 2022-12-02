Нові правила бронювання від мобілізації набули чинності — Finance.ua

Нові правила бронювання від мобілізації набули чинності
Набув чинності Закон України № 2732-ІХ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Закон розширює перелік військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
Закон передбачає бронювання військовозобов’язаних, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів.
Розширення переліку можливостей для бронювання, крім тих, що передбачають наявність мобілізаційних завдань, почне діяти тільки після того, як буде розроблений і схвалений Урядом окремий порядок, що визначатиме ці критерії.
До того часу діятиме порядок визначений постановою Кабінету Міністрів від 3 березня 2022 р. № 194, який передбачає наявність мобілізаційного завдання.
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