Нові правила бронювання від мобілізації набули чинності — Finance.ua
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Нові правила бронювання від мобілізації набули чинності

Казна та Політика
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Нові правила бронювання від мобілізації набули чинності
Нові правила бронювання від мобілізації набули чинності
Набув чинності Закон України № 2732-ІХ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Закон розширює перелік військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
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Закон передбачає бронювання військовозобов’язаних, які працюють:
  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
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Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів.
Розширення переліку можливостей для бронювання, крім тих, що передбачають наявність мобілізаційних завдань, почне діяти тільки після того, як буде розроблений і схвалений Урядом окремий порядок, що визначатиме ці критерії.
До того часу діятиме порядок визначений постановою Кабінету Міністрів від 3 березня 2022 р. № 194, який передбачає наявність мобілізаційного завдання.

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За матеріалами:
Finance.ua
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