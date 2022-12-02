Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України (інфографіка) — Finance.ua

Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Як повідомляє НБУ, результати опитування за листопад, які засвідчують, що респонденти дещо поліпшили власні оцінки поточного стану фінансового сектору.

Загалом віра в стійкість фінсектору до значних негативних подій є міцною, незважаючи на високі ризики.

Три чверті респондентів визначили поточний стан фінсектору як задовільний. Частка тих, хто оцінив його стан як поганий чи дуже поганий, від травня знизилася на 12 в. п. до 17%.

Помітно скоротилася частка респондентів, що негативно оцінили минулі та майбутні зміни у фінансовому секторі. Так, частка фінустанов, які заявили про погіршення стану фінансового сектору за останні пів року, знизилася порівняно з травнем на 17 в. п. до 72%.

Абсолютна більшість респондентів зазначала, що загальний рівень ризику у фінансовому секторі високий чи дуже високий. Топменеджери вважали, що стійкість фінсектору до значних негативних подій висока: баланс відповідей виявився рекордним від початку запровадження опитування в травні 2018 року.

У порівнянні з травнем 2022 року суттєво підвищилися ризики рівня економічної активності. Також зросли ризики шахрайства та кібернетичних загроз — вони традиційно входять до п’ятірки найбільших загроз.

Разом з тим очікування на майбутнє учасників фінансового ринку поліпшилися. Частка респондентів, що очікують погіршення стану фінсектору в наступні пів року, скоротилася майже вдвічі до половини опитаних. Ще 43% респондентів не очікують змін.

Опитування проводилося з 10 до 24 листопада 2022 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 11 страхових та трьох інвестиційних компаній. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.

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