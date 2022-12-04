Обсяг валютних роздрібних депозитів у липні-вересні майже не змінився — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обсяг валютних роздрібних депозитів у липні-вересні майже не змінився — НБУ

Кредит&Депозит
29
Обсяг валютних роздрібних депозитів у липні-вересні майже не змінився — НБУ
Обсяг валютних роздрібних депозитів у липні-вересні майже не змінився — НБУ
У липні-вересні 2022 року обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 2,7%, а обсяг валютних роздрібних депозитів майже не змінився.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Червневе підвищення облікової ставки НБУ стимулювало банки впродовж ІІІ кварталу піднімати ставки за вкладами як фізичних осіб, так і бізнесу, зазначили у фінустанові. Разом із вартістю залучень йшли вгору і ставки за кредитами.
«Обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 2,7%, переважно за рахунок зростання залишків на рахунках у державних банках. Обсяг валютних роздрібних депозитів майже не змінився», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Депозити за офіційним курсом

Підвищення депозитних ставок, за даними НБУ, сприяло відновленню приросту строкових коштів населення. Їх обсяг зріс на 2,2% вперше з початку війни. Дозвіл НБУ купувати валюту для відкриття строкових валютних вкладів сприяв їхньому зростанню на 5,9% у доларовому еквіваленті.
Кошти суб’єктів господарювання у гривні збільшилися за квартал на 3,7%, у валюті — зменшилися майже на 2% у доларовому еквіваленті. Кошти клієнтів домінують у зобов’язаннях банків, їхня частка становить 86,8%.
У червні Національний банк України підвищив облікову ставку з 10 до 25%.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.