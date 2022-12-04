Обсяг валютних роздрібних депозитів у липні-вересні майже не змінився — НБУ — Finance.ua

Обсяг валютних роздрібних депозитів у липні-вересні майже не змінився — НБУ Сьогодні 13:31 — Кредит&Депозит

Обсяг валютних роздрібних депозитів у липні-вересні майже не змінився — НБУ

У липні-вересні 2022 року обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 2,7%, а обсяг валютних роздрібних депозитів майже не змінився.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Червневе підвищення облікової ставки НБУ стимулювало банки впродовж ІІІ кварталу піднімати ставки за вкладами як фізичних осіб, так і бізнесу, зазначили у фінустанові. Разом із вартістю залучень йшли вгору і ставки за кредитами.

«Обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 2,7%, переважно за рахунок зростання залишків на рахунках у державних банках. Обсяг валютних роздрібних депозитів майже не змінився», — йдеться у повідомленні.

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Підвищення депозитних ставок, за даними НБУ, сприяло відновленню приросту строкових коштів населення. Їх обсяг зріс на 2,2% вперше з початку війни. Дозвіл НБУ купувати валюту для відкриття строкових валютних вкладів сприяв їхньому зростанню на 5,9% у доларовому еквіваленті.

Кошти суб’єктів господарювання у гривні збільшилися за квартал на 3,7%, у валюті — зменшилися майже на 2% у доларовому еквіваленті. Кошти клієнтів домінують у зобов’язаннях банків, їхня частка становить 86,8%.

У червні Національний банк України підвищив облікову ставку з 10 до 25%.

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