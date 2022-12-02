З’явилося більше варіантів для подачі заяви на призначення субсидії — Finance.ua

З’явилося більше варіантів для подачі заяви на призначення субсидії Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

З’явилося більше варіантів для подачі заяви на призначення субсидії

Кількість варіантів для подачі заяви на призначення субсидії збільшилась. Відтепер подати таку заяву можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Чому це зручно? Це значно полегшує процес отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки людина може звернутися за її призначенням у будь-якому регіоні України, а не лише за місцем реєстрації.

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Для тих людей, яким субсидії були призначені раніше, звертатися повторно до ПФУ не потрібно — призначені виплати надходитимуть отримувачам до кінця опалювального періоду. Звертатися до органів Пенсійного фонду в разі наявності призначеної субсидії потрібно лише в тому випадку, якщо виникли обставини, які впливають на її розмір чи право на виплату.

Подати заяву на призначення допомоги з оплати ЖКП можна не лише особисто, але й надіславши відповідну заяву та декларацію про доходи на пошту органу ПФУ.

Анонсували також можливість подачі заяви онлайн — через вебпортал електронних послуг та мобільний застосунок Пенсійного фонду, однак поки ця послуга недоступна.

Окрім цього, заяви на призначення субсидії й надалі можна подавати:

до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

ЦНАПів;

через вебпортал «Дія».

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України надав роз’яснення, як в умовах війни отримати пенсії, житлові субсидії та пільги. Передбачені два шляхи отримання виплат — через банки та через «Укрпошту». Детальніше про них розповіли тут;

нагадаємо, цього року в уряді змінили процес призначення та сплати субсидій. Так, з грудня подавати заяву потрібно не через органи Мінсоцполітики, а до Пенсійного фонду.



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