З’явилося більше варіантів для подачі заяви на призначення субсидії — Finance.ua
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З’явилося більше варіантів для подачі заяви на призначення субсидії

Особисті фінанси
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З’явилося більше варіантів для подачі заяви на призначення субсидії
З’явилося більше варіантів для подачі заяви на призначення субсидії
Кількість варіантів для подачі заяви на призначення субсидії збільшилась. Відтепер подати таку заяву можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.
Чому це зручно? Це значно полегшує процес отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки людина може звернутися за її призначенням у будь-якому регіоні України, а не лише за місцем реєстрації.
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Для тих людей, яким субсидії були призначені раніше, звертатися повторно до ПФУ не потрібно — призначені виплати надходитимуть отримувачам до кінця опалювального періоду. Звертатися до органів Пенсійного фонду в разі наявності призначеної субсидії потрібно лише в тому випадку, якщо виникли обставини, які впливають на її розмір чи право на виплату.
Подати заяву на призначення допомоги з оплати ЖКП можна не лише особисто, але й надіславши відповідну заяву та декларацію про доходи на пошту органу ПФУ.
Анонсували також можливість подачі заяви онлайн — через вебпортал електронних послуг та мобільний застосунок Пенсійного фонду, однак поки ця послуга недоступна.
З’явилося більше варіантів для подачі заяви на призначення субсидії
Окрім цього, заяви на призначення субсидії й надалі можна подавати:
  • до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;
  • ЦНАПів;
  • через вебпортал «Дія».

Довідка Finance.ua:

  • Пенсійний фонд України надав роз’яснення, як в умовах війни отримати пенсії, житлові субсидії та пільги. Передбачені два шляхи отримання виплат — через банки та через «Укрпошту». Детальніше про них розповіли тут;
  • нагадаємо, цього року в уряді змінили процес призначення та сплати субсидій. Так, з грудня подавати заяву потрібно не через органи Мінсоцполітики, а до Пенсійного фонду.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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