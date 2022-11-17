За що можуть припинити виплату субсидії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За що можуть припинити виплату субсидії

Особисті фінанси
60
Цього року в уряді змінили процес призначення та сплати субсидій. Так, з грудня подавати заяву потрібно не через органи Мінсоцполітики, а до Пенсійного фонду.
  • До 30 листопада українці можуть звертатися до управління соцзахисту, ЦНАПів за місцем проживання чи через додаток «Дія».
  • З 1 грудня — до сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.
Серед причин, за що можуть припинити виплату субсидії — зміна місця проживання. Сюди входять інші обставини, що виключають виплату субсидії (наприклад, смерть одержувача).
Майте на увазі, що субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання.
Позбавлять виплат і через борги з оплати комуналки. Якщо прострочено понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, термін позовної давності якого не минув і загальна сума якої перевищує 680 гривень, то виплата субсидії автоматично припиняється.
Читайте також
Ще одна причина — неправдиво вказаний розмір доходів. Цей пункт включає придбання дорогих товарів або послуг, набуття права власності на суму понад 50 тисяч гривень.

Отримати гроші

За матеріалами:
На пенсии
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.