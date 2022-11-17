За що можуть припинити виплату субсидії — Finance.ua

За що можуть припинити виплату субсидії Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Цього року в уряді змінили процес призначення та сплати субсидій. Так, з грудня подавати заяву потрібно не через органи Мінсоцполітики, а до Пенсійного фонду.

До 30 листопада українці можуть звертатися до управління соцзахисту, ЦНАПів за місцем проживання чи через додаток «Дія».

З 1 грудня — до сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Серед причин, за що можуть припинити виплату субсидії — зміна місця проживання. Сюди входять інші обставини, що виключають виплату субсидії (наприклад, смерть одержувача).

Майте на увазі, що субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання.

Позбавлять виплат і через борги з оплати комуналки. Якщо прострочено понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, термін позовної давності якого не минув і загальна сума якої перевищує 680 гривень, то виплата субсидії автоматично припиняється.

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Ще одна причина — неправдиво вказаний розмір доходів. Цей пункт включає придбання дорогих товарів або послуг, набуття права власності на суму понад 50 тисяч гривень.

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