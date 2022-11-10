Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані субсидії на газ — Finance.ua

Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані субсидії на газ Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані субсидії на газ

Обсяг прихованих субсидій НАК Нафтогаз України складає 842 млрд грн за чинною ціною газу для населення.

«Щорічний обсяг прихованих субсидій за чинною ціною на газ — 842 млрд грн. Це величезна проблема як для Нафтогазу, так і для країни», — сказав Вітренко.

Для порівняння, 852 млрд грн за актуальним курсом становлять $22,88 млрд. ВВП України у 2021 році у доларовому еквіваленті становив $200 млрд, за підсумками 2022 року його падіння очікується на рівні 31,5%.

Нагадаємо, ціни для побутових споживачів до 31 травня 2023 року заморожені на рівні 7,96 грн/кубометр (з НДС та без транспортування).

Окрім того, в рамках підготовки до опалювального сезону уряд врегулював питання тарифікації газу для всіх теплокомуненерго. Зокрема було прийнято рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн/кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго до 31 травня 2023 року.

У Мінсоцполітики прогнозують , що середній розмір субсидій становитиме 1 700-1 800 грн на місяць.

Довідка Finance.ua:

для призначення субсидії витрати на житлово-комунальні послуги мають перевищувати в середньому 15% щомісячного сукупного доходу;

дізнатися, чи нарахували вам субсидію, можна за посиланням.

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НВ За матеріалами:

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