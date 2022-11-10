Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані субсидії на газ — Finance.ua

Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані субсидії на газ
Обсяг прихованих субсидій НАК Нафтогаз України складає 842 млрд грн за чинною ціною газу для населення.
Про це у інтерв’ю Forbes Україна заявив екс-очільник Нафтогазу Юрій Вітренко.
«Щорічний обсяг прихованих субсидій за чинною ціною на газ — 842 млрд грн. Це величезна проблема як для Нафтогазу, так і для країни», — сказав Вітренко.
Для порівняння, 852 млрд грн за актуальним курсом становлять $22,88 млрд. ВВП України у 2021 році у доларовому еквіваленті становив $200 млрд, за підсумками 2022 року його падіння очікується на рівні 31,5%.
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Нагадаємо, ціни для побутових споживачів до 31 травня 2023 року заморожені на рівні 7,96 грн/кубометр (з НДС та без транспортування).
Окрім того, в рамках підготовки до опалювального сезону уряд врегулював питання тарифікації газу для всіх теплокомуненерго. Зокрема було прийнято рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн/кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго до 31 травня 2023 року.
У Мінсоцполітики прогнозують, що середній розмір субсидій становитиме 1 700-1 800 грн на місяць.
Довідка Finance.ua:
- для призначення субсидії витрати на житлово-комунальні послуги мають перевищувати в середньому 15% щомісячного сукупного доходу;
- дізнатися, чи нарахували вам субсидію, можна за посиланням.
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