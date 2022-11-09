Фінансування субсидій та пільг завершено: ПФ повідомив, скільки українців отримають гроші — Finance.ua

Фінансування субсидій та пільг завершено: ПФ повідомив, скільки українців отримають гроші Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд України завершив фінансування виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за жовтень 2022 року.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Нагадаємо, розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.Індивідуально для кожної сім’ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім’ї);

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім’ї.

Дізнатися, чи нарахували вам субсидію, можна за посиланням.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.,

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.