Фінансування субсидій та пільг завершено: ПФ повідомив, скільки українців отримають гроші — Finance.ua
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Фінансування субсидій та пільг завершено: ПФ повідомив, скільки українців отримають гроші

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Пенсійний фонд України завершив фінансування виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за жовтень 2022 року.
Про це повідомили в Пенсійному фонді.
Фінансування субсидій та пільг завершено: ПФ повідомив, скільки українців отримають гроші
Нагадаємо, розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.Індивідуально для кожної сім’ї:
  • обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім’ї);
  • середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
  • дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);
  • отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.
Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім’ї.
Дізнатися, чи нарахували вам субсидію, можна за посиланням.
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За матеріалами:
Finance.ua
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