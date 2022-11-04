Українці отримують 2,4 мільйона субсидій, з них близько 220 тисяч - на тимчасово окупованих територіях — Finance.ua

Українці отримують 2,4 мільйона субсидій, з них близько 220 тисяч - на тимчасово окупованих територіях Вчора 09:43 — Казна та Політика

Українці отримують 2,4 мільйона субсидій, з них близько 220 тисяч - на тимчасово окупованих територіях

Допомогу у вигляді житлових субсидій наразі отримують 2,4 млн українських домогосподарств. Щотижня по допомогу звертаються до 20 тис. нових домогосподарств.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, повідомляється на сайті парламенту

Так, за словами Музиченка, на сьогодні 2,4 млн домогосподарств отримують безповоротну адресну державну соціальну допомогу у вигляді житлових субсидій. З них близько 220 тис. знаходиться на тимчасово-окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції.

Крім того, Музиченко повідомив, що додатково щотижня за житловими субсидіями звертається в середньому 15-20 тис. домогосподарств. Він запевнив, що коштів, передбачених бюджетом на цей рік, достатньо, щоб задовольнити потребу в житлових субсидіях.

«Бюджетом цього року передбачено 37,9 млрд грн. На 2023 рік ми закладаємо приблизно аналогічні показники, що дає нам можливість забезпечити повноцінне і ритмічне фінансування житлових субсидій», — доповів Музиченко.

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У Мінсоцполітики прогнозують, що середній розмір субсидій становитиме 1 700-1 800 грн на місяць.

Як повідомлялося, за січень-вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 304,9 млрд грн. Зокрема, 25,4 млрд грн було спрямовано на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у вересні ‒ 1,5 млрд грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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