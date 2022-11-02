Чи можна отримати субсидію, якщо втратив роботу під час війни - відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Чи можна отримати субсидію, якщо втратив роботу під час війни - відповідь Мінсоцполітики Сьогодні 09:55 — Фондовий ринок

У Міністерстві соціальної політики роз’яснили, чи може розраховувати на субсидію людина, яка втратила роботу у період дії воєнного стану в Україні.

Як сказано в повідомленні, особи, які втратили роботу у період дії воєнного стану в Україні, забезпечуються державною підтримкою на оплату житлово-комунальних послуг.

«У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України багато людей залишилися без роботи. Для них постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги, адже з початком опалювального сезону загальна сума платіжки суттєво збільшується внаслідок появи послуги опалення. У цій ситуації є можливим оформлення житлової субсидії», — повідомили в міністерстві.

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Субсидія також надається людині, яка звільнена з роботи. Її заробітна плата не враховується при призначенні субсидії.

«За житловою субсидію людина може звернутися в будь-який період року, якщо вона не в змозі оплачувати житлово-комунальні послуги. Для розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону (жовтень) враховується дохід осіб за І — ІІ квартали», — кажуть у Мінсоцполітики.

Однією з умов для призначення житлової субсидії є наявність у працездатних осіб доходів у розмірі не менше мінімальної заробітної плати та сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Водночас у випадку відсутності доходу та сплати ЄСВ житлова субсидія може призначатися, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше місяця були зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні.

При цьому для осіб, які втратили роботу в період воєнного стану і зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні та їм призначено допомогу по безробіттю, при розрахунку житлової субсидії до доходу враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю замість суми отриманої заробітної плати за попереднім місцем роботи.

Довідка Finance.ua:

для призначення субсидії витрати на житлово-комунальні послуги мають перевищувати в середньому 15% щомісячного сукупного доходу;

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