Для отримання субсидії витрати на оплату комуналки мають перевищувати 15% доходу — Finance.ua

Для отримання субсидії витрати на оплату комуналки мають перевищувати 15% доходу Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначають людям, які не можуть самостійно сплатити всю суму.

Про це пише social.com.ua.

Розмір виплат розраховують індивідуально для кожної сім’ї з огляду на її склад, сукупний дохід та розмір житлового приміщення.

Проте для призначення субсидії витрати на житлово-комунальні послуги мають перевищувати в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.

Право на отримання субсидії мають:

зареєстровані мешканці;

орендарі за наявності договору найму;

внутрішньо переміщені особи навіть без наявності договору найму.

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Нагадаємо, що наразі подати заяву на призначення субсидії можна до органів соцзахисту, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАПу чи в електронній формі через портал «Дія».

З 1 грудня це можна буде зробити в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, на які послуги надається субсидія. У вигляді житлових субсидій держава відшкодовує витрати на оплату:

житлово-комунальних послуг;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг;

витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Довідка Finance.ua:

Як отримати субсидію ВПО.

Переселяючись із прифронтових зон, переміщені особи повідомляють представникам служби соціального захисту, звідки прибули. В управлінні соцзахисту (або у ЦНАПі) можна клопотати про оформлення чи продовження субсидії. Також переселенці мають змогу подати документи на субсидію онлайн — через застосунок «Дія». Для цього знадобиться такий пакет документів:

заява;

паспорт, ідентифікаційний код;

довідка про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи;

документи, які закріплюють право на отримання пільг;

відомості про сімейні доходи;

інформація про осіб, які проживають у будинку/квартирі.

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