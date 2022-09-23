Кабмін ухвалив рішення щодо житлових субсидій біженців, які виїхали за кордон — Finance.ua

Кабмін ухвалив рішення щодо житлових субсидій біженців, які виїхали за кордон Вчора 12:03 — Особисті фінанси

Кабмін ухвалив рішення щодо житлових субсидій біженців, які виїхали за кордон

Кабінет міністрів уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні.

Про це свідчить постанова від 16 вересня 2022 р. № 1041.

Згідно з законодавством, виплата субсидії припиняється через 60 днів після виїзду людини за кордон.

Водночас уряд уточнив, що ця норма не буде діяти «протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування».

При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, з 1 жовтня 2022 року виплачувати призначені субсидії та пільги буде Пенсійний фонд. А з 1 грудня Фонд також призначатиме субсидії та пільги.



Довідка Finance.ua:

заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні;

раніше у Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна отримати субсидію на опалювальний сезон. Для цього міністерство застосовуватиме екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив’язки» до місця проживання людини;

в Україні спростили порядок виплат пенсій та соціальних допомог мешканцям звільнених територій.

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