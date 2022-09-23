Кабмін ухвалив рішення щодо житлових субсидій біженців, які виїхали за кордон — Finance.ua

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Кабмін ухвалив рішення щодо житлових субсидій біженців, які виїхали за кордон

Особисті фінанси
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Кабмін ухвалив рішення щодо житлових субсидій біженців, які виїхали за кордон
Кабмін ухвалив рішення щодо житлових субсидій біженців, які виїхали за кордон
Кабінет міністрів уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні.
Про це свідчить постанова від 16 вересня 2022 р. № 1041.
Згідно з законодавством, виплата субсидії припиняється через 60 днів після виїзду людини за кордон.
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Водночас уряд уточнив, що ця норма не буде діяти «протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування».
При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.
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Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, з 1 жовтня 2022 року виплачувати призначені субсидії та пільги буде Пенсійний фонд. А з 1 грудня Фонд також призначатиме субсидії та пільги.

Довідка Finance.ua:

  • заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні;
  • раніше у Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна отримати субсидію на опалювальний сезон. Для цього міністерство застосовуватиме екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив’язки» до місця проживання людини;
  • в Україні спростили порядок виплат пенсій та соціальних допомог мешканцям звільнених територій.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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