Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція — Finance.ua

Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція Вчора 08:39 — Особисті фінанси

Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція

В Україні мільйони громадян отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, однак не всі знають, як перевірити її розмір і нарахування. Це можна зробити у кілька клацань. Розповідаємо, як перевірити нарахування субсидії.

Щоби дізнатися, чи нарахована субсидія та у якій сумі, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:

зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;

введіть свої особисті дані — область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо — не потрібно;

підтвердьте, що ви не робот, і натисніть «Шукати».

Далі на екрані з’явиться уся інформація стосовно субсидії — її нарахування, сума, період призначення тощо.

Як дізнатися, хто має право на субсидію

У Міністерстві соціальної політики ще торік визначили критерії, за якими людина може стати отримувачем субсидії на житлово-комунальні послуги. Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і у такий спосіб визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Довідка Finance.ua:

міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що уряд не очікує збільшення кількості одержувачів житлових субсидій у зв’язку з війною. При цьому українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, попри війну з росією;



отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, яку українці між собою називають допомога від ООН, не вплине на можливість отримати субсидію.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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