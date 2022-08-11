Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція — Finance.ua
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Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція

Особисті фінанси
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Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція
Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція
В Україні мільйони громадян отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, однак не всі знають, як перевірити її розмір і нарахування. Це можна зробити у кілька клацань. Розповідаємо, як перевірити нарахування субсидії.
Щоби дізнатися, чи нарахована субсидія та у якій сумі, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:
  • зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;
  • введіть свої особисті дані — область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо — не потрібно;
  • підтвердьте, що ви не робот, і натисніть «Шукати».
Далі на екрані з’явиться уся інформація стосовно субсидії — її нарахування, сума, період призначення тощо.

Як дізнатися, хто має право на субсидію

У Міністерстві соціальної політики ще торік визначили критерії, за якими людина може стати отримувачем субсидії на житлово-комунальні послуги. Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.
Обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:
  • обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
  • середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
  • дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;
  • отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і у такий спосіб визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.
Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Довідка Finance.ua:

  • міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що уряд не очікує збільшення кількості одержувачів житлових субсидій у зв’язку з війною. При цьому українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, попри війну з росією;
  • отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, яку українці між собою називають допомога від ООН, не вплине на можливість отримати субсидію.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Novyny.live
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